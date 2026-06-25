Президент IBU розповів, як зміни до Олімпійської хартії вплинуть на допуск російських біатлоністів

Президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Олле Далін розповів про те, яким чином можуть вплинути на допуск російських біатлоністів до міжнародних змагань нещодавні зміни до Олімпійської хартії.

Слова функціонера наводять російські ЗМІ.

"Я був присутній на сесії МОК, де було ухвалено низку нових правил та змін до Олімпійської хартії. IBU діятиме відповідно до рішень конгресу організації", – заявив Далін.

Нагадаємо, 24 червня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вніс зміни до Олімпійської хартії, які покликані "забезпечити нейтральність спорту в будь-який час" та зробити його "вільним від урядового, культурного, суспільного чи економічного тиску". Очікується, що вони спростять повернення російських спортсменів у міжнародні змагання.