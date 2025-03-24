Україна отримала додаткові три ліцензії на зимову Олімпіаду-2026 у лижних перегонах

Україна матиме п'ять ліцензій у лижних перегонах на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) надає командам мінімум по одній квоті для більшості учасників. Вчора, 23 березня, закрився олімпійський національний рейтинг, за яким розподіляється більшість квот на участь у лижних перегонах.

Україна опинилася 17-ю та 22-ю в жіночому та чоловічому рейтингах відповідно. В результаті цього на ОІ-2026 від України у лижних перегонах виступлять п'ять спортсменів (три у жінок та два у чоловіків).

Жіночий рейтинг

Чоловічий рейтинг

Варто зазначити, що Україна втратила дві квоти у жінок, якщо порівнювати з Олімпіадою-2022. Тоді одразу п'ять українок поїхали на змагання, що також дозволило заявити команду на естафету.

На даний момент Україна має 17 ліцензій на Олімпійські ігри 2026 року: 10 у біатлоні, 5 у лижних перегонах та 2 у гірськолижному спорті.

Нагадаємо, що вчора чоловічий масстарт закрив біатлонний сезон Кубку світу-2024/25, за підсумками якого брати Бо попрощалися зі спортом.