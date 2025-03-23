Ми пройшли цей довгий шлях як родина, – брати Бо сказали "Прощавай" біатлону

Норвезькі біатлоністи Йоганнес та Тар'єй Бо поділилися своїми емоціями від останньої в їхніх кар'єрах гонки Кубку світу.

Слова спортсменів наводить Суспільне.

Сьогодні в Голменколлені завершився Кубок світу сезону-2024/25, який став останнім одразу для обох видатний норвежців. Масстарт завершився для братів по-різному: Йоганнес фінішував у Топ-10, а Тар'єй, який міг і не вийти на старт, завершив гонку на 23-му місці.

Після невеликого святкування на трасі, брати підбили підсумки своїх кар'єр.

Йоганнес Бо: "Це наша остання фінішна лінія, яку ми перетнули. Зробити це разом, у Голменколенні... Провели неймовірний шлях. Я дуже щасливий робити це разом з тобою (звертається до брата)".

Тар'єй Бо: "Це неймовірний день – взагалі весь тиждень. Радий, що зміг вийти на старт. Нарешті відчуваю, що починається нове життя. Всі прийшли нас підтримати, сказали класні слова. Тепер я просто намагаюся це все пережити".

Йоганнес Бо: "Це був неймовірний тиждень. Дуже щасливі. Не могло бути краще, аніж є. Я назавжди запам'ятаю спогади з цього тижня".

Тар'єй Бо: "Так само. Впродовж 15 років все, що я намагався робити – так це вигравати. А у цій гонці я хотів зловити кайф, насолодитися. На кожній стрільбі я думав про наступну, а на останній подумав: "Боже, це остання". Хотіли насолодитися, я хотів дивитися вліво-вправо, на трибуни, за тими, хто прийшов до нас підтримати".

Йоганнес Бо: "Думаю, що наступний тиждень ми проведемо на дивані, у той час як всі почнуть дорогу до Олімпійських ігор. Люди не впізнають нас за шість місяців".

За свої тривалі кар'єри брати Бо здобули чимало нагород. Йоганнес пішов з біатлону в статусі п'ятиразового олімпійського чемпіона (всього вісім медалей), 43-разового призера чемпіонатів світу (23 золоті медалі) та п'ятиразового володаря Великого кришталевого глобусу.

Тар'єй у свою чергу три рази ставав переможцем Олімпіади (загалом шість нагород), 28 разів ставав призером чемпіонатів світу (12 золотих медалей) та одного разу ставав володарем Великого кришталевого глобусу (сезон-2010/11).

Нагадаємо, що за підсумками сезону земляк братів Бо Стурла Легрейд виграв одразу чотири кришталеві глобуси.