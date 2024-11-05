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144 млн за 4 роки: фіналіст Світової серії збереже основного пітчера

Руслан Травкін — 5 листопада 2024, 06:33
144 млн за 4 роки: фіналіст Світової серії збереже основного пітчера
Герріт Коул
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Клуб Major League Baseball Нью-Йорк Янкіс, який кілька днів тому поступився Лос-Анджелес Доджерс у Світовій серії, збереже у складі основного пітчера Герріта Коула.

Про це повідомляє пресслужба МЛБ.

Бейсболіст погодився на 4-річну угоду, за яку він отримає 144 млн доларів. Раніше він відмовився від такої пропозиції.

Як пише Bleacher Report, гравець хотів отримати 5-річний контракт на загальну суму 180 млн доларів.

34-річний Коул грає за Янкіс із 2020 року. За кар'єру також виступав за Піттсбург Пайретс та Х'юстон Астрос. Коул 6 разів відбирався на Матч зірок МЛБ, а також тричі входив до першої символічної збірної ліги.

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