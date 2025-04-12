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Мошинська та Шмоніна відмовились від рукостискання із "нейтральними" росіянками

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 10:40
Мошинська та Шмоніна відмовились від рукостискання із нейтральними росіянками
Getty Images

Українські плавчині Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна відмовились від протокольного рукостискання та спільного фото із росіянками Марієй Дорошко та Татьяной Гайдай.

Про це повідомила Федерація синхронного плавання України.

Нагадаємо, спортсменки виграли срібну нагороду на Кубку світу, який відбувається у єгипетському Сома-Бей в технічній програмі.

Мошинська та Шмоніна проігнорували суперниць та відмовились від спільного фото із "нейтралками".

Для 17-річної Мошинської ця нагорода стала вже другою на цьому етапі, раніше вона виграла срібло у технічній програмі солісток.

Раніше 13-річний український каратист відмовився від спільного фото із росіянином на церемонії нагородження.

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