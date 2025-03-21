Новий президент МОК хоче повернути Росію на Олімпіаду

Новий президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі виступає проти заборони країнам брати участь в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори щодо повернення Росії на Ігри.

Про це функціонерка розповіла Sky News.

Російські спортсмени виступали у статусі нейтральних на ОІ-2024 у Парижі, як покарання за вторгнення Росії в Україну. Але Ковентрі бачить у цьому непослідовність – виокремлюючи Росію, тоді як на Африканському континенті існують тривалі конфлікти.

"І те, що я хотіла б зробити, це створити робочу групу, яка буде намагатиметься визначити певну політику та деякі керівні рамки, за якими ми, як рух, можемо приймати рішення, коли нас втягують у конфлікти. У нас є конфлікти в Африці, і вони зараз жахливі. Тож, на жаль, це не зникне. Я вважаю, що найкраще для нашого руху забезпечити, щоб у нас були представлені всі спортсмени", – розповіла Ковентрі.

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться лише у 2028 році в Лос-Анджелесі, в той час, як до зимових ігор у Мілані та Кортіна д'Ампеццо залишилося менш як 11 місяців.

На запитання, чи повернеться Росія до того часу, вона сказала: "Ми збираємося провести це обговорення з колективною групою".

Нагадаємо, напередодні Ковентрі була обрана новим президентом МОК. Вона стала першою в історії жінкою-президенткою Міжнародного олімпійського комітету, а також першою представницею Африки на чолі організації.