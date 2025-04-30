Науменко виграла чемпіонат Європи у класі RS Aero 6

Українська яхтсменка Софія Науменко виграла чемпіонат Європи з вітрильного спорту у неолімпійському класі RS Aero 6.

Вона стала чемпіонкою серед жінок та посіла четверте місце в загальному заліку за підсумками 11 перегонів.

Софія була єдиною представницею України на турнірі, всього ж у цьому класі яхт змагалося 45 чоловіків та жінок. Чемпіонат Європи з вітрильного спорту у класі RS Aero проходив 24-27 квітня на озері Гарда в Італії.

Зазначимо, що Науменко не лише чемпіонка Європи, а й чинна чемпіонка світу з вітрильного спорту у цьому класі яхт.