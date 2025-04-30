Науменко виграла чемпіонат Європи у класі RS Aero 6
НОК
Українська яхтсменка Софія Науменко виграла чемпіонат Європи з вітрильного спорту у неолімпійському класі RS Aero 6.
Вона стала чемпіонкою серед жінок та посіла четверте місце в загальному заліку за підсумками 11 перегонів.
Софія була єдиною представницею України на турнірі, всього ж у цьому класі яхт змагалося 45 чоловіків та жінок. Чемпіонат Європи з вітрильного спорту у класі RS Aero проходив 24-27 квітня на озері Гарда в Італії.
Зазначимо, що Науменко не лише чемпіонка Європи, а й чинна чемпіонка світу з вітрильного спорту у цьому класі яхт.