Помер легендарний Ніл Данігер, який понад 12 років боровся з MND

У понеділок, 25 травня, у 65-річному віці пішов у засвіти Ніл Данігер.

Про це повідомляє ESPN.

Він здобув велику славу як талановитий гравець клубу Ессендон з австралійського футболу, де був капітаном команди. Згодом став успішним тренером, очолювавши Мельбурн, на чолі якого провів понад 200 матчів.

Проте найбільший слід у серцях мільйонів людей Ніл Данігер залишив завдяки своїй неймовірній мужності поза межами спортивного поля. У 2013 році йому діагностували хворобу моторних нейронів (MND) – це прогресуюче й наразі невиліковне нейродегенеративне захворювання, яке вражає нервову систему та призводить до паралічу.

Замість того, щоб здатися, він присвятив решту свого життя боротьбі із хворобою, ставши співзасновником благодійного фонду FightMND. Його щорічна масштабна акція по збору коштів Big Freeze стала національною традицією у Австралії та дозволила зібрати понад 100 мільйонів доларів на медичні дослідження та пошук ліків.

За свою безпрецедентну самовідданість, силу духу та гумор Данігер отримав Орден Австралії, а у 2025-му його було визнано "Австралійцем року". Боротьба Ніла тривала довгих 13 років, і він пішов із життя як справжній національний герой, якому уряд країни проведе офіційні державні похорони.

