Помер дворазовий чемпіон NASCAR Кайл Буш

У ніч із 21-го на 22-ге травня уболівальників автоспорту сколихнула жахлива вістка про смерть легендарного гонщика Кайла Буша.

Про це повідомляє NASCAR.

Спершу була інформація про госпіталізацію дворазового чемпіона NASCAR через важку хворобу, а згодом з'явилася звістка про смерть Буша. Відомий спортсмен лише 2 травня відсвяткував своє 41-річчя.

Причини смерті наразі не розкривають.

"Ми з глибоким сумом і розбитим серцем повідомляємо про смерть Кайла Буша, дворазового чемпіона та одного з найбільших і найзапекліших гонщиків нашого спорту. Йому був 41 рік. Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття сім'ї, команді Richard Childress Racing та всій спільноті автоспорту", – йдеться у заяві.

Лише 15 травня Кайл тріумфував на етапі Truck Series NASCAR у Довері та мав виступити на Coca-Cola 600, який запланований на 25 травня.

За понад 20 років своєї кар'єри американський гонщик двічі перемагав на чемпіонаті серії – у 2015-му та 2019-му роках. Також він є рекордсменом за кількістю звитяг у трьох національних дивізіонах NASCAR – 234 виграні гонки, а у Cup Series він здобув 63 перемоги.

