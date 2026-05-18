У віці 92 років помер екскапітан збірної Англії з крикету

18 травня, у віці 92 років перестало битися серце екскапітана збірної Англії та команди графства Ворвікшир з крикету Майка Сміта.

Про це повідомляє пресслужба ворвікширської команди.

Причини смерті не розголошуються. У світі крикету Майк був відомий за прізвиськом MJK.

Сміт провів 50 тестових матчів за збірну Англії. У 25 поєдинках він виводив команду на поле у статусі капітана. Також він провів один матч за збірну Англії з регбі проти Уельсу у 1956 році.

Ігрова кар'єра Сміта у Ворвікширі тривала майже два десятиліття, за цей час він набрав близько 40 000 очок. Після завершення виступів він 5 років працював суддею.

З 1991 по 2003 рік Сміт обіймав посаду голови Ворвікширу. У цей період клуб здобув 7 трофеїв, зокрема два чемпіонські титули поспіль у 1994 та 1995 роках. Пам'ять колишнього гравця вшанували хвилиною мовчання перед початком матчу чемпіонату графств між Ворвікширом та Гламорганом.

