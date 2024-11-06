7 поразок поспіль: клуб НФЛ відправив у відставку головного тренера

Клуб Національної футбольної ліги Нью-Орлеан Сейнтс відправив у відставку головного тренера Денниса Аллена після сьомої поразки поспіль у нинішньому регулярному сезоні.

Про це повідомила пресслужба НФЛ.

У матчі 9 тижня сезону-2024 Сейнтс зазнали поразки від Кароліни Пантерз (22:23), яка посідала останнє місце у своєму дивізіоні..

Виконувачем обов'язків головного тренера Нью-Орлеана буде координатор спецбригад Деррен Різзі.

Аллен очолив команду після відходу Шона Пейтона у 2022 році. До цього він 7 років працював на посаді координатора захисту Сейнтс. За 43 матчі в ролі головного тренера Аллен досяг результату 18-25.

Востаннє "святі" перемогли ще на другому тижні. Тоді вони розгромили Даллас Ковбойз (44:19), а квотербек Дерек Карр отримав штраф, бо святкував тачдаун танцем Майкла Джексона. Невдовзі Карр отримав травму і результати команди погіршилися.