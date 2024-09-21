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Виконав танець поп-ідола: НФЛ оштрафувала гравця за святкування тачдауну

Руслан Травкін — 21 вересня, 00:39
Виконав танець поп-ідола: НФЛ оштрафувала гравця за святкування тачдауну
Дерек Карр
Instagram derekcarrqb

Лідер Нью-Орлеан Сейнтс Дерек Карр отримав покарання від керівництва Національної футбольної ліги за святкування тачдауну у матчі проти Даллас Ковбойз.

Про це повідомляє ESPN.

Квотербек у третьому періоді вдало прорвався крізь захист суперника і заніс м'яч до залікової зони. Після цього він виконав відомі танцювальні рухи поп-ідола Майкла Джексона, схопивши себе за пах.

Варто відзначити, що арбітри матчу не зафіксували порушення, але сама ліга вирішила покарати гравця, мотивуючи це тим, що таке святкування має ознаки "сексуального підтексту чи образливого характеру".

Точна сума штрафу не вказана. За порушення такого плану гравці, якщо їх карають вперше, платять 14 тисяч доларів.

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