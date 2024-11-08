Балтімор мінімально здолав Бенгалз у першому матчі 10 тижня НФЛ

У ніч на 8 листопада відбувся стартовий матч 10 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Балтімор Рейвенс у результативному матчі обіграв Циннциннаті Бенгалз. Команди по черзі обмінювалися тачдаунами, але особливо результативним видався останній період.

У ньому господарі виявилися кращими, що і дозволило тріумфувати у грі.

НФЛ – регулярний чемпіонат

8 листопада, 10 тиждень

Балтімор – Цинциннаті 35:34 (0:7, 7:7, 7:7, 21:13)

Нагадаємо, нещодавно Нью-Орлеан Сейнтс відправив у відставку головного тренера.