Балтімор мінімально здолав Бенгалз у першому матчі 10 тижня НФЛ
x.com/Ravens
У ніч на 8 листопада відбувся стартовий матч 10 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.
Балтімор Рейвенс у результативному матчі обіграв Циннциннаті Бенгалз. Команди по черзі обмінювалися тачдаунами, але особливо результативним видався останній період.
У ньому господарі виявилися кращими, що і дозволило тріумфувати у грі.
НФЛ – регулярний чемпіонат
8 листопада, 10 тиждень
Балтімор – Цинциннаті 35:34 (0:7, 7:7, 7:7, 21:13)
Нагадаємо, нещодавно Нью-Орлеан Сейнтс відправив у відставку головного тренера.