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Балтімор мінімально здолав Бенгалз у першому матчі 10 тижня НФЛ

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 09:15
Балтімор мінімально здолав Бенгалз у першому матчі 10 тижня НФЛ
x.com/Ravens

У ніч на 8 листопада відбувся стартовий матч 10 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Балтімор Рейвенс у результативному матчі обіграв Циннциннаті Бенгалз. Команди по черзі обмінювалися тачдаунами, але особливо результативним видався останній період.

У ньому господарі виявилися кращими, що і дозволило тріумфувати у грі.

НФЛ – регулярний чемпіонат
8 листопада, 10 тиждень

Балтімор – Цинциннаті 35:34 (0:7, 7:7, 7:7, 21:13)

Нагадаємо, нещодавно Нью-Орлеан Сейнтс відправив у відставку головного тренера.

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