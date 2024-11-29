Три матчі на День подяки: Ковбойз перемогли Джаянтс, Грін-Бей обіграв Долфінз у матчі 12 тижня НФЛ

У США 28 листопада на День подяки відбулися три матчі 12 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Один із фаворитів сезону Детройт Лайос вдома здолав Чикаго Беарз – 23:20. Для "левів" це вже 10 перемога поспіль.

Також відбувся поєдинок між найпопулярнішими франшизами ліги, в якому Ковбойз обіграли Джаянтс. Клуб із Техасу впевнено провів перші три періоди, але "гіганти" в четвертому повернулися в гру, але зрівняти рахунок не змогли.

Ще в одній зустрічі Грін-Бей був сильніше за Маямі Долфінс.

Американський футбол – НФЛ

12 тиждень

Детройт Лайонс – Чикаго Беарз 23:20 (3:0, 13:0, 7:7, 0:13)

Даллас – Нью-Йорк Джайентс 27:20 (3:7, 10:3, 14:0, 0:10)

Грин-Бэй – Майами 30:17 (14:0, 10:3, 3:8, 3:6)