Ласий шматок тирольського пирога лежить в ісландському холодильнику

У п’ятницю, 29 листопада, в другий ігровий день 16-го чемпіонату Європи жіноча збірна України відкриє для себе турнір матчем із потужною Німеччиною. Для нашої команди це Євро стане 12-м в історії та першим за останні 10 років.

Перш ніж перейти до ДНК нашої збірної, розглянемо загальні організаційні факти.

Розширення турніру та господарі

Після чергової реструктуризації ЄГФ форум уперше збільшився з 16 до 24 команд. Господарями турніру стали три країни: Угорщина, Швейцарія та Австрія. Триплет організаторів вже випробовувався на минулому чемпіонаті, але зовсім нові відчуття чекають через два роки, коли Євро-2026 приймуть одразу п’ять (!) країн. На цьогорічному святі українській збірній випало відчути тирольську гостинність – матчі з її участю проходитимуть в австрійському Інсбруку. У групі F наші дівчата після увертюри з Німеччиною зіграють з Ісландією (1 грудня) та Нідерландами (3 грудня).

Новий формат турніру

Змінився і формат, розповнілого на вісім кілограмів форуму. Команди, як і раніше, розподілені на квартети, але головна особливість у тому, що до основного раунду виходять лише дві найкращі збірні з кожної групи. Тобто половина учасників завершать турнір після трьох матчів. Раніше з групи виходили три з чотирьох команд.

В основному раунді формуються дві групи по шість команд. Щасливчики з A+B+C і D+E+F із "золотими" очками (набраними в матчах з іншими командами у групі) проводять ще по чотири гри. Далі дві найкращі команди з кожного секстету утворюють пари півфіналів.

Заявки команд

ЄГФ вперше дозволила вносити до остаточної заявки 20 гравців (раніше – 18). Проте національна федерація України вирішила залишити двох гравчинь поза делегацією.

Склад жіночої збірної України з гандболу на чемпіонат Європи ФГУ

Історія участі збірної України

"Синьо-жовті" беруть участь у своєму 12-му чемпіонаті Європи:

1994, 1996, 1998, 2000 (срібло!), 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 і 2014 роки.

Довгий час ми залишалися однією з небагатьох команд, які не пропустили жодного Євро. Однак у 2014 році, коли для України настав складний період, гандбол звернув не туди…

Ольга Передерій на Євро-2014 була ураганною лінійною, а зараз – начальник команди під час Євро-2024

Повернення до євроарени довелося чекати цілих 10 років. Одним із чинників успіху стало збільшення кількості місць у фінальній частині змагань. Якщо раніше подолання відбору ми одразу заносили у значні досягнення, то тепер не вийти на турнір вважається провалом, адже двері на мейджор відкриті навстіж.

Збірна України хоч зі скрипом, але пробилася на Євро, зайнявши друге місце в групі, випередивши Словаччину. Це, однак, не врятувало обидві збірні від четвертого кошика і сусідства з такими екзотичними збірними, як Туреччина, Фарери та Португалія.

Шанси та жеребкування

Однозначно можна сказати, що жеребкування було сприятливим – з третього кошика нам дісталася найслабша за рейтингом команда, Ісландія. Матч з нею обіцяє бути ключовим – Україна має шанси відібрати очки у "льодяників".

До речі, останню перемогу на Євро Україна здобувала аж 14 років тому – у пам’ятному поєдинку, коли ми розклали на атоми Німеччину. І не тільки розклали, але виконали обов’язкову умову відіграти гандикап -7/-8 – 33:23! Тоді наші дівчата наробили галасу в Європі: не лише залишили німкень за бортом турніру, але й звільнили їхнього тренера і затягнули разом із собою голландок до основного раунду.

Іронія долі в тому, що на Євро-2024 ми знову зіграємо з Німеччиною та Нідерландами (вони між собою закляті конкуренти). Щоправда, нинішній розклад сил значно змінився, і тепер навіть уникнення розгромної поразки нашої команди буде гідним результатом.

Перед тим, як перейти до кадрових питань, зафіксуємо основні події на передтурнірному шляху.

Відбірковий цикл Україна розпочала під керівництвом Віталія Андронова, який, по суті, і вивів команду у фінальну частину. Минулої осені наші дівчата показали гідну гру проти Німеччини (так-так, вона всюди поруч, як колись Норвегія) і без проблем перемогли Словаччину. Однак після ЧС-2023 Андронов несподівано покинув посаду. Лише через 10 місяців він в інтерв’ю натякнув, що причиною його відходу стала відсутність автономії.

Не варто гадати на кавовій гущі, йдеться про те, що всі рішення, включно з кадровими, ухвалюються одноосібно президентом ФГУ Андрієм Мельником. Мало того, він сам призначив себе тренером, не маючи жодного досвіду у цьому ремеслі. У результаті посада головного тренера перейшла від Андронова до Бориса Чижова. Це вже його третій (!) прихід до збірної, хоча раніше він ніколи не працював із жіночими командами, і взагалі успіхів за ним не числиться. 78-річний співробітник Мінспорту навіть не здатний запам’ятати імена підопічних. І це не художній троп, а сумна реальність. Чижов ідеально вписується в тоталітарну модель Мельника, де думка головного тренера не має вирішального значення. В даному випадку – не має жодного значення.

У збірній закріпилася тенденція, коли до команди запрошуються не найкращі на цю мить виконавиці, а ті, хто проходить внутрішній "фільтр". У відборі взяли участь 30 (!) гандболісток при стандартному обсязі у 20 осіб. У фінальну заявку на Євро потрапили шість (!) абсолютних дебютанток.

Лише за останній рік у склад "неугодних" потрапили лідерки. Юлія Андрійчук – одна з найсильніших українських гандболісток, яка здатна закрити дві позиції: центр захисту та будь-яку точку на півсередньому. Тетяна Поляк – капітан Галичанки також ефективно використовує свій універсалізм. Додамо до них Анастасію Мелекесцеву – лінійну, що чудово виглядає у складі призера чемпіонату Польщі та Олесю Дяченко – MVP минулого сезону. Для розуміння – усі четверо були учасницями ЧС-2023.

До них ледве не приєдналась Катерина Козак. Її ігнорували протягом усього підготовчого циклу. Через травми двох гравців із лівою бросковою рукою її в останній момент все ж таки включили до делегації. Але про яку зіграність може йти мова?

Чи є, наприклад, логічне роз’яснення, чому Ольгу Макаренко в останній момент відчіпляли від товариських матчів, але потім включили до складу на Євро? Тим більш є ризик побачити її там в основі. Нагадаємо, шість матчів – шість поразок у "товарняках". Зокрема напередодні від "мертвої" Словаччини та потужної Угорщини. І в поразках не має нічого страшного, але чи дали вони відповіді на хоч одне кадрове питання?

Гавриш, Фурманець, Шлюхтіна, Фенинець, Гававка – їхня допомога точно не завадила би збірній України, а дехто з них мав займати місце в основі в умовах кадрового травмопаду.

Анархізм в українському гандболі призвів до того, що до числа "неугодних" потрапив також автор цього матеріалу, який висвітлював з місця подій три останні мейджори за участю України (Євро-2012, Євро-2014 і ЧС-2023), тобто задовго до приходу чинного керівництва ФГУ. Під загрозою виключення зі збірної будь-якому гравцю заборонено мати професійні контакти з автором. Про сюрреалістичний "бан" на інтерв’ю імені Мельника ми писали ТУТ.

Кого ми не побачимо в Австрії незалежно від зовнішніх чинників?

Насамперед варто відзначити Марію Гладун, Діану Дмитришин і Євгенію Левченко (одну з найсильніших гандболісток, які пройшли "фільтр" Мельника), вінгерів Надію Пойманову та Мілану Шукаль, яка могла б закрити весь правий фланг.

Декретна відпустка залишила поза грою Мар’яну Маркевич та Дар’ю Кот, чиє місце у заявці навряд чи викликало б сумніви. Унікальною причиною відсутності стала ситуація з Алісою Петрів: ліва крайня під час відбору отримала синю картку (перша в історії збірної України) і подальший "дисквал" на три матчі, два з яких припадають на зустрічі з Німеччиною та Ісландією.

Погодьтесь, кадрова турбулентність і відсутність професіоналів на тренерській лаві та профільному міністерстві викликають серйозне занепокоєння щодо загального іміджу країни на міжнародній арені. І все ж, фінальна частина мейджора – це особлива атмосфера.

Атмосфера, яка здатна розбудити натхнення, наповнити енергією та подивитися на гандбол по-новому. Вірю, що збірна України за 180 відведених хвилин зможе використати свої головні козирі: командний характер, силу лідерів – Тамари Смбатян, Вікторії Салтанюк та Юдіт Балог, а також високий рівень мотивації. Здається, не тільки Європа, а й увесь світ розуміє, наскільки вона сильна...

Тамара Смбатян на Євро-2014 у боротьбі за м'яч з легендарною Хейді Льоке. На Євро-2024 вона безумовний лідер збірної України

Ігор Грачов з Інсбрука, для Чемпіона

Відповідальний редактор – Микола Дендак