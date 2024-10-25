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Міннесота поступилася Ремс у першому матчі 8 тижня НФЛ-2024

Руслан Травкін — 25 жовтня, 06:41
Міннесота поступилася Ремс у першому матчі 8 тижня НФЛ-2024
x.com/RamsNFL

У ніч з 24 на 25 жовтня стартував 8 тиждень Національної футбольної ліги сезону 2024/25.

Лос-Анджелес Ремс вдома приймал Міннесоту. Вайкінгз розпочали сезон із 5 перемог поспіль, але вихідними мінімально програли Детройту, тому мали мотивацію реабілітуватися перед фанатами.

Зустріч проходила у рівній боротьбі. Ключовим став тачдаун від "баранів" за 6 хвилин до кінця гри, який зробив рахунок 28:20.

Американський футбол – НФЛ-2024
8 ігровий тиждень, 25 жовтня

Лос-Анджелес Ремс – Міннесота Вайкінгз 30:20 (7:14, 7:0, 7:3, 9:3)

Вирішальний тачдаун у матчі:

Нагадаємо, на цьому тижні квотербек Кароліни Пантерз потрапив у ДТП разом із сім'єю.

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