Міннесота поступилася Ремс у першому матчі 8 тижня НФЛ-2024

У ніч з 24 на 25 жовтня стартував 8 тиждень Національної футбольної ліги сезону 2024/25.

Лос-Анджелес Ремс вдома приймал Міннесоту. Вайкінгз розпочали сезон із 5 перемог поспіль, але вихідними мінімально програли Детройту, тому мали мотивацію реабілітуватися перед фанатами.

Зустріч проходила у рівній боротьбі. Ключовим став тачдаун від "баранів" за 6 хвилин до кінця гри, який зробив рахунок 28:20.

Американський футбол – НФЛ-2024

8 ігровий тиждень, 25 жовтня

Лос-Анджелес Ремс – Міннесота Вайкінгз 30:20 (7:14, 7:0, 7:3, 9:3)

Вирішальний тачдаун у матчі:

Нагадаємо, на цьому тижні квотербек Кароліни Пантерз потрапив у ДТП разом із сім'єю.