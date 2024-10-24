Гравець клубу НФЛ потрапив у ДТП разом із сім’єю
Енді Далтон із сім'єю
Квотербек Кароліна Пантерз Енді Далтон став учасником ДТП. В автомобілі під час аварії знаходилися дружина, троє дітей та пес Далтона.
Про це оголосила пресслужба команди. Подробиці пише ESPN.
Як повідомили у команді, ні йому, ні всім іншим не знадобилося екстреної медичної допомоги. Далтон зараз проходить обстеження у медичної команди Пантерз.
36-річний Далтон проводить свій 14 сезон у лізі. За кар’єру він захищав кольори Цинцинатті Бенгалз, Даллас Ковбойз, Чикаго Берс та Нью-Орлеан Сейнтс.
Кароліна невдало почала сезон. Команда здобула 1 перемогу за 7 матчів і посідає останнє місце у конференції НФК.