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Гравець клубу НФЛ потрапив у ДТП разом із сім’єю

Руслан Травкін — 24 жовтня, 08:23
Гравець клубу НФЛ потрапив у ДТП разом із сім’єю
Енді Далтон із сім'єю
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Квотербек Кароліна Пантерз Енді Далтон став учасником ДТП. В автомобілі під час аварії знаходилися дружина, троє дітей та пес Далтона.

Про це оголосила пресслужба команди. Подробиці пише ESPN.

Як повідомили у команді, ні йому, ні всім іншим не знадобилося екстреної медичної допомоги. Далтон зараз проходить обстеження у медичної команди Пантерз.

36-річний Далтон проводить свій 14 сезон у лізі. За кар’єру він захищав кольори Цинцинатті Бенгалз, Даллас Ковбойз, Чикаго Берс та Нью-Орлеан Сейнтс.

Кароліна невдало почала сезон. Команда здобула 1 перемогу за 7 матчів і посідає останнє місце у конференції НФК.

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