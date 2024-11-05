Канзас в овертаймі дотис Тампа-Бей і продовжує йти без поразок у сезоні НФЛ-2024

У ніч з 4 на 5 листопада відбувся заключний матч 9 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Чинний чемпіон Супербоулу Канзас-Сіті Чіфс вдома приймав Тампа-Бей Бекканірз. Гра завершилася перемогою господарів 30:24.

Поєдинок нагадував американські гірки. Перша половина залишилася за господарями – 10:7. У третьому періоді Тампа-Бей провела вдалий філд-гол і заробила тачдаун, що дозволило вийти вперед.

Тачдауни Самаджа Періна та Деанде Хопкінса повернули лідерство чемпіонам. Все йшло до того, що Чіфс втримають перемогу, проте гравці Бекканірз занесли тачдаун, а кікер реалізував удар на додатковий бал за 27 секунд до кінця основного часу.

В овертаймі більш успішними все одно були фаворити – Ламар Хант зумів занести м'яч до залікової зони.

Американський футбол – НФЛ-2024

9 тиждень, 5 листопада

Канзас Сіті – Тампа-Бей Беккарінз 30:24 (3:0, 7:7, 0:10, 14:7, 6:0) ОТ

Нагадаємо, фіналіст Світової серії з бейсболу продовжив контракт із основним пітчером.