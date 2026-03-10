Драма на фініші: шкільний вчитель вирвав перемогу на марафоні в Лос-Анджелесі за частку секунди
На Лос-Анджелеському марафоні стався один із найдраматичніших фінішів останніх років. 36-річний американський бігун Нейтан Мартін вирвав перемогу буквально на фінішній лінії, обігнавши представника Кенії Майклу Камау менш ніж за секунду.
Мартін подолав дистанцію 42,2 км за 2 години 11 хвилин і 18 секунд, і саме йому дісталася переможна стрічка. Цікаво, що офіційний час у обох спортсменів виявився однаковим, але американець першим перетнув лінію.
Драматичне відео фінішу швидко стало вірусним у мережі. На кадрах видно, як виснажений Камау буквально падає одразу після фінішу – його довелося забирати на ношах.
Сам Нейтан після гонки розповів, що вирішив "атакувати" лідера приблизно за п'ять миль до фінішу.
"Коли я побачив, що ніхто не прискорюється, зрозумів – потрібно ризикнути. За півтори милі до фінішу я вже бачив лідера, а за 800 метрів подумав: я його наздожену".
Цікаво, що переможець марафону працює вчителем-замінником у школі в місті Джексон, а також тренує шкільну команду з легкої атлетики.
Його особистий рекорд у марафоні – 2:10:45, який він встановив на Grandma's Marathon у 2023 році, ставши найшвидшим темношкірим марафонцем, народженим у США.
