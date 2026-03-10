Драма на фініші: шкільний вчитель вирвав перемогу на марафоні в Лос-Анджелесі за частку секунди

На Лос-Анджелеському марафоні стався один із найдраматичніших фінішів останніх років. 36-річний американський бігун Нейтан Мартін вирвав перемогу буквально на фінішній лінії, обігнавши представника Кенії Майклу Камау менш ніж за секунду.

Мартін подолав дистанцію 42,2 км за 2 години 11 хвилин і 18 секунд, і саме йому дісталася переможна стрічка. Цікаво, що офіційний час у обох спортсменів виявився однаковим, але американець першим перетнув лінію.

Драматичне відео фінішу швидко стало вірусним у мережі. На кадрах видно, як виснажений Камау буквально падає одразу після фінішу – його довелося забирати на ношах.

NEW: American Nathan Martin wins the closest Los Angeles Marathon in race history, beating Kenya’s Michael Kimani Kamau by just 00.01 seconds.



Martin was seen chasing down Kamau at the end of the race.



“I made an actual move five miles out… when I saw no one else was picking… pic.twitter.com/5BCvZpfrec — Collin Rugg (@CollinRugg) March 9, 2026

Сам Нейтан після гонки розповів, що вирішив "атакувати" лідера приблизно за п'ять миль до фінішу.

"Коли я побачив, що ніхто не прискорюється, зрозумів – потрібно ризикнути. За півтори милі до фінішу я вже бачив лідера, а за 800 метрів подумав: я його наздожену".

Цікаво, що переможець марафону працює вчителем-замінником у школі в місті Джексон, а також тренує шкільну команду з легкої атлетики.

Читайте також : Фото Вагітна чемпіонка світу шокувала світ: дуатлоністка пробігла 10 км на сьомому місяці вагітності

Його особистий рекорд у марафоні – 2:10:45, який він встановив на Grandma's Marathon у 2023 році, ставши найшвидшим темношкірим марафонцем, народженим у США.

Раніше повідомлялося, що канадська спортсменка виграла 100-кілометровий ультрамарафон Ultra-Trail Snowdonia у Великій Британії, зупиняючись заради годування маленької дитини.