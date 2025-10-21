Вагітна чемпіонка світу шокувала світ: дуатлоністка пробігла 10 км на сьомому місяці вагітності

Неймовірна історія сили, любові та гармонії: дворазова чемпіонка світу з дуатлону та учасниця Олімпіади в Парижі Джоселін Бреа з Венесуели здивувала світ спорту, пробігши 10 кілометрів за 40 хвилин і 31 секунду, перебуваючи на сьомому місяці вагітності.

Спортсменка привернула увагу всього світу під час забігу Caracas Rock, який відбувся 5 жовтня. Бігунка, яка володіє національними рекордами Венесуели на дистанціях 1500 і 5000 метрів, показала чудовий результат, подолавши маршрут від автостради Prados del Este до авеню Las Mercedes із середнім темпом 4 хвилини на кілометр.

Попри свій стан, спортсменка з’явилася на старті з усмішкою і впевненим кроком – не заради рекордів, а заради відчуття життя.

"Я не бігла за результатом, я бігла, щоб відчути, що живу. Біг – це мій баланс, навіть зараз, коли я ношу нове життя в собі," – сказала Бреа після забігу.

Під наглядом медиків і тренерів Джоселін показала приклад того, що вагітність – це не кінець спортивного шляху, а його особливий етап, який можна прожити усвідомлено та з любов’ю до себе.

Нагадаємо, не так давно канадська спортсменка виграла 100-кілометровий ультрамарафон Ultra-Trail Snowdonia у Великій Британії, зупиняючись заради годування маленької дитини.