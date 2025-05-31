Канадська спортсменка виграла ультрамарафон, зупиняючись для годування дитини грудьми

Канадська спортсменка Стефані Кейс надихнула тисячі людей по всьому світу, коли стала першою серед жінок на фініші 100-кілометрового ультрамарафону Ultra-Trail Snowdonia у Великій Британії.

Але не тільки спортивне досягнення вразило публіку, адже Стефані змогла пройти надважку трасу за 16 годин 53 хвилини і 22 секунди, одночасно піклуючись про свою 6-місячну доньку Пеппер.

Під час забігу Кейс тричі зупинялась, щоб погодувати грудьми свою дитину. На 20-му та 80-му кілометрах її чекали коханий Джон із донькою, а на 50-му кілометрі організатори навіть зробили виняток і дозволили ще одну зупинку для годування, хоч і без сторонньої допомоги.

Перемога стала несподіванкою навіть для самої спортсменки, адже вона стартувала пізніше за інших учасниць і взагалі не мала наміру вигравати, аби не втрачати жодної миті з донькою.

Лише після перетину фінішу, коли організатори підрахували результати, їй повідомили, що вона стала переможницею. Вражена спортсменка навіть перетинала фініш ще раз, щоб цей момент зафіксували камери.

Читайте також : Фото Це було цікаво: Геращенко розповіла про вагітність і показала яскравий фотосет із животиком

Пізніше Стефані зізналася, що кожна розлука з донькою на дистанції була важкою, але підтримка Джона та чітка організація допомогли їй впоратись. І хоча час на контрольних пунктах не зупиняли, вона не жертвувала моментами близькості з Пеппер заради кількох зайвих хвилин у заліку.

Раніше повідомлялося, що зірка бразильського волейболу відіграла матч на шостому місяці вагітності.