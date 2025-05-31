Канадська спортсменка виграла ультрамарафон, зупиняючись для годування дитини грудьми
Канадська спортсменка Стефані Кейс надихнула тисячі людей по всьому світу, коли стала першою серед жінок на фініші 100-кілометрового ультрамарафону Ultra-Trail Snowdonia у Великій Британії.
Але не тільки спортивне досягнення вразило публіку, адже Стефані змогла пройти надважку трасу за 16 годин 53 хвилини і 22 секунди, одночасно піклуючись про свою 6-місячну доньку Пеппер.
Під час забігу Кейс тричі зупинялась, щоб погодувати грудьми свою дитину. На 20-му та 80-му кілометрах її чекали коханий Джон із донькою, а на 50-му кілометрі організатори навіть зробили виняток і дозволили ще одну зупинку для годування, хоч і без сторонньої допомоги.
Перемога стала несподіванкою навіть для самої спортсменки, адже вона стартувала пізніше за інших учасниць і взагалі не мала наміру вигравати, аби не втрачати жодної миті з донькою.
Лише після перетину фінішу, коли організатори підрахували результати, їй повідомили, що вона стала переможницею. Вражена спортсменка навіть перетинала фініш ще раз, щоб цей момент зафіксували камери.
Пізніше Стефані зізналася, що кожна розлука з донькою на дистанції була важкою, але підтримка Джона та чітка організація допомогли їй впоратись. І хоча час на контрольних пунктах не зупиняли, вона не жертвувала моментами близькості з Пеппер заради кількох зайвих хвилин у заліку.
Раніше повідомлялося, що зірка бразильського волейболу відіграла матч на шостому місяці вагітності.