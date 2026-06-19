Стало відомо, скільки українських спортсменів перебувають у російському полоні

Щонайменше 19 українських спортсменів перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Центр громадянських свобод.

До Міжнародного олімпійського дня, який відзначається 23 червня, організація спільно з Медійною ініціативою за права людини закликали посилити тиск на Росію через утримання українських спортсменів у неволі та вимагати їхнього негайного звільнення.

За даними Міністерства молоді та спорту України, наразі щонайменше 19 українських спортсменів перебувають у російському полоні, ще 13 зникли безвісти. При цьому, 23 спортсмени вже повернулися додому з полону.

В Реальності ці цифри можуть бути значно більшими, оскільки понад 92 тисячі українців зараз числяться зниклими безвісти за особливих обставин. Частина з них перебуває в російській неволі — як військовополонені, так і цивільні. Точні дані встановити неможливо, оскільки Росія приховує інформацію про місця утримання людей та не допускає до них міжнародні організації.

Нагадаємо, на початку червня на війні з Росією загинув майстер спорту міжнародного класу та срібний призер Паралімпійських ігор Ігор Бондар.