ЗСУ ліквідували 20-річного чемпіона Тверської області з паверліфтингу
Нікіта Новічьонок
На війні в Україні загинув ще один російський спортсмен – 20-річний Нікіта Новічьонок.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що він пішов на війну в березні 2024-го. Загинув 29 грудня на території так званої ДНР.
Новічьонок неодноразово ставав переможцем і призером регіональних і всеросійських змагань. Восени 2021 року на першості ЦФО з паверліфтингу в Тулі він виборов бронзову медаль, а навесні 2022 року на першості Тверської області виграв золото.
Напередодні Збройні сили України ліквідували чемпіона України з карате, який воював за Росію. Він був родом з Криму.