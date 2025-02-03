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ЗСУ ліквідували 20-річного чемпіона Тверської області з паверліфтингу

Микола Дендак — 3 лютого 2025, 11:05
ЗСУ ліквідували 20-річного чемпіона Тверської області з паверліфтингу
Нікіта Новічьонок

На війні в Україні загинув ще один російський спортсмен – 20-річний Нікіта Новічьонок.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що він пішов на війну в березні 2024-го. Загинув 29 грудня на території так званої ДНР.

Новічьонок неодноразово ставав переможцем і призером регіональних і всеросійських змагань. Восени 2021 року на першості ЦФО з паверліфтингу в Тулі він виборов бронзову медаль, а навесні 2022 року на першості Тверської області виграв золото.

Напередодні Збройні сили України ліквідували чемпіона України з карате, який воював за Росію. Він був родом з Криму.

війна Росія ЗСУ Паверліфтинг

ЗСУ

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