Збірна України зіграла внічию з Англією на ЧС-2026 U-23 з мініфутболу
Збірна України з мініфутболу U-23
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Збірна України U-23 зіграла внічию з Англією у третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з мініфутболу.
Зустріч завершилась з рахунком 0:0.
Наприкінці поєдинку капітан команди Мирослав Магурський був вилучений з поля.
Українці здобули перші очки на груповому етапі після двох поразок поспіль. Проте цього не вистачило, щоб поборотися за вихід у плейоф.
Чемпіонат світу з мініфутболу U-23
Груповий етап
3 тур, 14 жовтня
Англія – Україна 0:0
Нагадаємо, що Україна стартувала на молодіжному Мундіалі з розгромної поразки від Сербії (0:3), а у другому турі "синьо-жовті" поступились чинним чемпіонам світу - Словаччині (2:3).
Груповий раунд українці завершать грою проти румунів – 15 жовтня о 19:15.