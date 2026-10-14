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Збірна України зіграла внічию з Англією на ЧС-2026 U-23 з мініфутболу

Олександр Булава — 14 жовтня 2026, 20:28
Збірна України зіграла внічию з Англією на ЧС-2026 U-23 з мініфутболу
Збірна України з мініфутболу U-23
instagram.com/minifootballcom

Збірна України U-23 зіграла внічию з Англією у третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з мініфутболу.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0. 

Наприкінці поєдинку капітан команди Мирослав Магурський був вилучений з поля.

Українці здобули перші очки на груповому етапі після двох поразок поспіль. Проте цього не вистачило, щоб поборотися за вихід у плейоф.

Чемпіонат світу з мініфутболу U-23
Груповий етап
3 тур, 14 жовтня

Англія – Україна 0:0

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Україна стартувала на молодіжному Мундіалі з розгромної поразки від Сербії (0:3), а у другому турі "синьо-жовті" поступились чинним чемпіонам світу - Словаччині (2:3).

Груповий раунд українці завершать грою проти румунів – 15 жовтня о 19:15.

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