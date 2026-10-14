Не впоралися із чинним чемпіоном: Україна зазнала прикрої поразки на ЧС-2026 U-23 з мініфутболу

Збірна України U-23 програла Словаччині у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з мініфутболу.

Протистояння закінчилося з рахунком 3:2 на користь суперника "синьо-жовтих".

По ходу першого тайму чинні чемпіони світу двічі вели на табло та пішли на перерву з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі української команди забив Арсеній Крисько.

У другій половині зустрічі словаки заробили пенальті, яке вдало реалізував Ніколас Лукач – 3:1.

Майже одразу Денис Диба, який наприкінці першого тайму прикро зрізав м'яч у власні ворота, скоротив відставання України до мінімуму – 3:2.

Чемпіонат світу з мініфутболу U-23

Груповий етап

2 тур, 14 жовтня

Словаччина – Україна 3:2 (2:1)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Україна стартувала на молодіжному Мундіалі з розгромної поразки від Сербії (0:3).

14 жовтня "синьо-жовті" зіграють проти Англії. Початок – о 19:40 (за київським часом). Груповий раунд українці завершать грою проти румунів – 15 жовтня о 19:15.

Для виходу у плейоф Україні потрібно потрапити у четвірку найкращих збірних за підсумками загальної турнірної таблиці Мундіалю.