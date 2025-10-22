МОК закликав не проводити міжнародні змагання в Індонезії через невидачу віз гімнастам з Ізраїлю

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав всі міжнародні федерації не проводити змагання в Індонезії.

Про це йдеться на сайті МОК.

Зазначається, що причиною став нещодавній скандал з невидачею віз ізраїльським спортивним гімнастам для участі на чемпіонат світу 2025 року. В Індонезії це пояснили пропалестинськими протестами в країні.

"Ці дії позбавляють спортсменів права змагатися мирно та заважають Олімпійському руху демонструвати силу спорту", – йдеться в повідомленні.

У підсумку МОК припинив будь-які перемовини з НОК Індонезії щодо олімпійських заходів, допоки уряд країни не зможе гарантувати учать у змаганнях всіх спортсменів.

Також комітет звернувся до всіх міжнародних федерацій, щоб вони гарантували участь спортсменам на всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор.

Нагадаємо, раніше спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні не задовільнив апеляцію Федерації гімнастики Ізраїлю (IGF) на рішення про недопуск ізраїльських гімнастів до чемпіонату світу 2025 року.