CAS відмовив Ізраїлю у задовільненні однієї з апеляцій на рішення про недопуск гімнастів до ЧС-2025

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні не задовільнив апеляцію Федерацію гімнастики Ізраїлю (IGF) на рішення про недопуск ізраїльських гімнастів до чемпіонату світу 2025 року.

Про це йдеться на сайті CAS.

Після того, як Індонезія не погодилася пустити гімнастів з Ізраїлю на ЧС-2025, IGF подала дві апеляції до CAS, одна з яких у підсумку була відхилена, а друга все ще перебуває на перегляді.

"Перша апеляція, подана 10 жовтня 2025 року, спрямована проти Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з вимогою скасувати заяву FIG, опубліковану того ж дня, в якій "береться до уваги" рішення Індонезії не видавати візи ізраїльській делегації. Друга апеляція, подана 13 жовтня 2025 року, є спільною з шістьма ізраїльськими спортсменами, які кваліфікувалися на чемпіонат, і також спрямована проти FIG. У цій апеляції міститься прохання, щоб CAS зобов'язав FIG вжити необхідних заходів, які гарантують участь Ізраїлю в чемпіонаті, або, як альтернатива, перенести або скасувати чемпіонат. Запити про вжиття термінових тимчасових заходів були розглянуті заступником голови Апеляційного арбітражного відділу CAS. Обидва запити були відхилені. Першу апеляцію буде припинено через брак юрисдикції. Розгляд другої апеляції все ще триває", – йдеться у заяві CAS.

10 жовтня уряд Індонезії відмовив ізраїльським спортсменам у видачі необхідної візи. За словами старшого міністра юстиції Індонезії Юсріла Іхза Махендра, це сталося через велику кількість пропалестинських акцій у країні.

IGF стверджувала, що статут Міжнародної федерації гімнастики (FIG) вимагає ухвалення рішення у випадку, якщо в'їзні візи видані не всім делегаціям, які беруть участь у заході. До того ж, IGF заявила, що відсутність такого рішення є відмовою у правосудді, що в свою чергу створює ситуацію дискримінації.

Чемпіонат світу з гімнастики 2025 року проходитиме з 19 по 25 жовтня у Джакарті, столиці Індонезії, яка не підтримує дипломатичних відносин із Ізраїлем.

