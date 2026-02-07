Українська правда
У МОК висловили готовність знову прийняти Росію до змагань – The New York Times

Микола Літвінов — 7 лютого 2026, 22:45
У МОК висловили готовність знову прийняти Росію до змагань – The New York Times
Повідомляється, що керівництво Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на зустрічі в Мілані дало сигнал про готовність повернути Росію у великий спорт, послабивши багаторічні санкції.

Про це йдеться у статті The New York Times.

За даними журналістів, члени комітету налаштовані до повернення Росії до основних змагань. Меседж щодо цього озвучила президентка МОК Кірсті Ковентрі, хоча напряму РФ вона не згадала в своїй промові.

"Ми спортивна організація. Ми розуміємо політику і знаємо, що не існуємо у вакуумі, але наша гра – це спорт. А це означає: спорт має залишатися нейтральною територією"

NYT зазначає, що кінцевою метою цього процесу може стати повноцінна участь росіян у літніх Іграх 2028 року. Для цього МОК має скасувати відсторонення Олімпійського комітету Росії, накладене у 2023 році.

Нагадаємо, що нещодавно МОК прокоментував заяву українського скелетоніста Владислава Гераскевича, у якій спортсмен повідомив про отримані попередження з вимогою утриматися від акцій проти війни на Олімпійських іграх-2026.

Також напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив готовність розглянути питання зняття дискваліфікації з російських команд.

