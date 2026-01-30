Стандартна процедура: у МОК відповіли на слова Гераскевича про заборону антивоєнних акцій

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прокоментували заяву українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Раніше спортсмен повідомив про отримані попередження з вимогою утриматися від акцій проти війни на Олімпійських іграх-2026.

Відповідь комітету оприлюднила Tribuna.

"Нагадування спортсменам про чинні Настанови та очікування їхнього дотримання є стандартною частиною процедур, що передують Іграм", – заявляє МОК.

У комітеті підкреслили, що учасники Ігор мають право на вираження поглядів, проте воно регулюється спеціальними "Настановами щодо висловлювання думок атлетів".

"Для того, щоб досягти балансу між правом на свободу вираження поглядів та збереженням політичної нейтральності... ці Настанови визначають межі для спортсменів, щодо доступних їм можливостей висловлювати свої погляди під час Ігор".

Згідно з чинними правилами, які залишаються з часів Ігор у Токіо та Пекіні, висловлювання поглядів суворо заборонені під час офіційних церемоній (включаючи відкриття, закриття та нагородження), безпосередньо на змагальних майданчиках, а також в Олімпійському селищі.

МОК також вказав, що згідно з Олімпійською хартією, будь-який вид демонстрації та політична, релігійна чи расова пропаганда на олімпійських об'єктах заборонені.

У комітеті зазначили, що згідно Олімпійською хартією їхньою місією є "вживання заходів для зміцнення єдності Олімпійського руху, захист його незалежності, підтримування та сприйняття його політичній нейтральності, а також зберігання автономію спорту".

Нагадаємо, нещодавно Гераскевич зареєстрував петицію до Кабміну щодо запровадження персональних санкцій проти російських спортсменів.

Зазначимо, у вересні минулого року український скелетоніст посприяв недопуску росіян у бобслеї та скелетоні. 21 жовтня Міжнародна лижна федерація (FIS) продовжила відсторонення Росії ще на один сезон.

Також відмітимо, що Владислав здобув олімпійську ліцензію за підсумками етапу Кубку світу.