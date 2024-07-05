Україна звернулася до МОК щодо допуску росіян на Олімпійські ігри

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з доказами підтримки війни російськими атлетами, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

У листі зазначається список спортсменів, які підтримують збройну агресію Російської Федерації в Україні, а також політику президента Росії Володимира Путіна. НОК України зазначає, що ці атлети не відповідають достатнім критеріям для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN)

Йдеться про таких спортсменів: Алан Остаєв (Боротьба), Магомед Муртазалієв (Боротьба), Арслан Багаєв (Боротьба), Аліна Касабієва (Боротьба), Наталія Малишева (Боротьба), Абдула Курбанов (Боротьба), Начин Монгуш (Боротьба), Іван Літвінович (Стрибки на батуті), Анжела Бладцева (Стрибки на батуті), Дар’я Чуприс(Стрільба), Ганна Церах (Велоспорт), Георгій Гуртсиєв(Тхеквондо), Анастасія Шкурдай (Плавання), Іван Штиль(Веслування на каное), Олексій Коровашков (Веслування на каное).

Раніше повідомлялося, що 10 нейтральних атлетів отримали допуск на Олімпійські ігри.