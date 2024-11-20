Визначилися найкращі менеджери року в МЛБ
mlb.com
Головна бейсбольна ліга світу Major League Baseball назвала найкращих менеджерів року за підсумками сезону-2024.
Про це повідомила пресслужба МЛБ.
У Національній лізі нагороду отримав Пет Мерфі з Мілвокі Брюерс. Він прийшов до команди напередодні сезону. Експерти відмітили, що він зумів перебудувати команду, що дозволило Брюерс здобути набагато більше перемог, ніж прогнозувалося.
В Американській лізі нагородили Стівена Фогта з Клівленд Гардіанс. Клуб маючи скромну зарплатну відомість дійшов до фіналу конференції, де поступився Нью-Йорк Янкіз.
Нагадаємо, чемпіоном Світової серії стали Доджерс, які здолали Янкіз.