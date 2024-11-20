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Визначилися найкращі менеджери року в МЛБ

Руслан Травкін — 20 листопада 2024, 19:40
Визначилися найкращі менеджери року в МЛБ
mlb.com

Головна бейсбольна ліга світу Major League Baseball назвала найкращих менеджерів року за підсумками сезону-2024.

Про це повідомила пресслужба МЛБ.

У Національній лізі нагороду отримав Пет Мерфі з Мілвокі Брюерс. Він прийшов до команди напередодні сезону. Експерти відмітили, що він зумів перебудувати команду, що дозволило Брюерс здобути набагато більше перемог, ніж прогнозувалося.

В Американській лізі нагородили Стівена Фогта з Клівленд Гардіанс. Клуб маючи скромну зарплатну відомість дійшов до фіналу конференції, де поступився Нью-Йорк Янкіз.

Нагадаємо, чемпіоном Світової серії стали Доджерс, які здолали Янкіз.

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