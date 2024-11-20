Визначилися найкращі менеджери року в МЛБ

Головна бейсбольна ліга світу Major League Baseball назвала найкращих менеджерів року за підсумками сезону-2024.

Про це повідомила пресслужба МЛБ.

У Національній лізі нагороду отримав Пет Мерфі з Мілвокі Брюерс. Він прийшов до команди напередодні сезону. Експерти відмітили, що він зумів перебудувати команду, що дозволило Брюерс здобути набагато більше перемог, ніж прогнозувалося.

В Американській лізі нагородили Стівена Фогта з Клівленд Гардіанс. Клуб маючи скромну зарплатну відомість дійшов до фіналу конференції, де поступився Нью-Йорк Янкіз.

Told y'all we believed in Stephen Vogt!



Vogter has been named the 2024 American League Manager of the Year in his debut season. 🤩#ForTheLand pic.twitter.com/CDc8VChOGE — Cleveland Guardians (@CleGuardians) November 19, 2024

The obvious choice ❕❕❕



Pat Murphy is your 2024 NL Manager of the Year! pic.twitter.com/C57d2p760i — Milwaukee Brewers (@Brewers) November 19, 2024

Нагадаємо, чемпіоном Світової серії стали Доджерс, які здолали Янкіз.