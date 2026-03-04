Налаштування у нас на перемогу: Шукаль поділилася очікуваннями від матчів відбору на Євро-2026 проти Литви

Бомбардирка збірної України з гандболу Мілана Шукаль оцінила майбутні матчі відбору Євро-2026 проти Литви, наголосивши, що команда розуміє важливість майбутніх матчів.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Гандболістка підкреслила, що зараз почувається дуже впевнено і готова повністю віддатися грі – як фізично, так і ментально.

"Зараз я почуваюся дуже впевненою. Звичайно, є завжди куди рости і зараз ми над цим працюємо разом. Постараюся віддатися повністю, як фізично, так і ментально. Готова зробити все, щоб допомогти команді".

Окрему увагу збірна приділяє вивченню сильних сторін суперника. За словами Шукаль, литовська команда становить серйозну загрозу в нападі, але команда до цього готується.

"Попереду дуже важливі матчі. Ми це всі чудово розуміємо. Налаштування у нас максимально тільки на перемогу. Ми робимо зараз все можливе для того, щоб показати найкращу гру і щоб бути в добрій формі. Зараз дивимося ігри, готуємося до їхньої тактики, готуємося до Литви відповідально. Вони добре грають в атаці, можуть закинути здалека і можуть обіграти. Але ми до цього підготуємося, тому все буде добре".

Зазначимо, що наразі Шукаль ділить статус найкращої бомбардирки української збірної у цьому відборі разом із Любов'ю Росохою (в обох по вісім закинутих голів).

Жіноча збірна України з гандболу виходить на фінішну пряму підготовки до поєдинків кваліфікації на Євро-2026. Вже 5 та 8 лютого на українську команду чекає двоматчеве протистояння зі збірною Литви.

Нагадаємо, нещодавно тренерський штаб жіночої збірної України з гандболу визначився зі складом на ці кваліфікаційні матчі.