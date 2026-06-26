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Кохан утретє поспіль став срібним призером турніру золотої серії Світового легкоатлетичного туру

Денис Шаховець — 26 червня 2026, 17:17
Кохан утретє поспіль став срібним призером турніру золотої серії Світового легкоатлетичного туру
Михайло Кохан
Ulf Schiller/athletix.ch

Український легкоатлет Михайло Кохан став срібним призером турніру золотої серії Світового легкоатлетичного туру в Хорватії.

У третій день змагань, на який була запланована основна програма старту, відбувся фінал у метанні молота серед чоловіків. Кохан показав результат 81,42 м, що дозволило йому посісти друге місце.

Перемогу здобув польський метальник Павел Файдек, який випередив українця на 47 сантиметрів – 81,89 м. Для Кохана це вже третє срібло поспіль у сезоні на турнірах золотої серії Світового легкоатлетичного туру.

Зазначимо, що старти в Загребі входять до календаря World Athletics Continental Tour Gold – золотої категорії Світового легкоатлетичного туру.

Нагадаємо, нещодавно Кохан здобув перемогу на турнірі в Естонії.

Михайло Кохан

Михайло Кохан

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