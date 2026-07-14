Зупинився за крок від п'єдесталу: Кохан посів четверте місце на "золотому" етапі Континентального туру в Будапешті

Український метальник молота Михайло Кохан із результатом 81.48 метра посів четверте місце на "золотому" етапі Континентального туру в угорському Будапешті, відставши від призової трійки лише на 17 сантиметрів.

Розпочав уродженець Запоріжжя із результату в 78.47 метра, а найкращий свій кидок Кохан виконав у другій спробі. Подальші спроби відправити снаряд у сектор виявилися менш вдалими – 80.19 м, 81.14 м, 80.68 м, та 81.35 м в останній спробі.

Переможцем змагань став олімпійський чемпіон-2024 в Парижі – канадець Ітан Кацберг. Його найкращий кидок склав 83.64 метра, чого не вистачило до побиття власного рекорду 84,70 м. Срібну медаль забрав Мерлін Гуммель із результатом 81.74 метра.

Трійку лідерів замкнув угорець Бенце Халлас із кидком 81.65 м. Він, до речі, є срібним призером Олімпіади-2024.

Нагадаємо, що на етапі Діамантової ліги в американському Юджині Кохан також посів четверте місце, зупинившись за крок від п'єдесталу.