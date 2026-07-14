Я мав дуже сильний джетлаг: Кохан – про четверте місце на "золотому" етапі Континентального туру в Будапешті

Український метальник молота Михайло Кохан після здобуття четвертого місця на "золотому" етапі Континентального туру в угорському Будапешті заявив, що сприймає нормально свої результати, враховуючи свій стан після перельотів.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Все нормально. Стабільно за 81 м на змаганнях – раніше були одна-дві спроби, а зараз це вже три. Готуватися на цей старт не було сенсу, тому що я нещодавно повернувся з Юджина, тому я мав дуже сильний джетлаг (прим. – тимчасовий розлад циркадних ритмів). Зараз тільки почав тренуватися. Для мене ці метри досить хороші. Шкода, звісно, що це четверте місце на цих змаганнях, але метри гарні для мого нинішнього стану мого. Бачите, у нас всі у секторі метають".

Єдине, що не подобається легкоатлету з України – це те, що деякі його опоненти здобули кращі результати за нього.

"Сьогодні у заявці було сім людей, у яких топрезультат сезону – за 80 метрів. Це круто. Дуже видовищні змагання виходять, і мені це подобається. Але не подобається, що хтось далі мене метає. А так нормально все".

Нагадаємо, що Кохан з результатом 81.48 метра зупинився за крок до бронзової медалі на "золотому" етапі Континентального туру в угорському Будапешті, відставши від призової трійки лише на 17 сантиметрів.