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Кохан посів четверте місце на етапі Діамантової ліги у метанні молота

Микола Літвінов — 4 липня 2026, 05:01
Кохан посів четверте місце на етапі Діамантової ліги у метанні молота
Михайло Кохан
Getty Images

Український метальник молота Михайло Кохан посів четверте місце на етапі Діамантової ліги. У фіналі змагань український легкоатлет відправив снаряд на 78.95 м у п'ятій спробі.

Упродовж змагань Кохан показав таку серію кидків: 77.37 м, 76.97 м, 78.78 м, 77.39 м, 78.95 м, а шоста спроба виявилася незарахованою. Від бронзової нагороди українця відділили 6 сантиметрів.

Переможцем етапу став представник Канади Ітан Катцберг з результатом 83.33 м. Другу сходинку посів американець Руді Вінклер (81.12 м), а трійку призерів замкнув німець Мерлін Гуммель (79.01 м).

Результати змагань з метання молота.

  1. Ітан Катцберг (Канада) – 83.33 м
  2. Руді Вінклер (США) – 81.12 м
  3. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 79.01 м
  4. Михайло Кохан (Україна) – 78.95 м

Напередодні спортсмен здобув "золото" на турнірі Світового легкоатлетичного туру в Польщі.

Діамантова ліга Михайло Кохан

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