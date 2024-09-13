Баффало Біллс на виїзді розгромив Маямі Долфінс у матчі НФЛ
У ніч з 12 на 13 вересня почався другий ігровий тиждень сезону НФЛ-2024 — Маямі Долфінс вдома приймав Баффало Біллс.
У першому період обидві команди заробили по тачдауну і реалізували спробу за додатковий бал.
Починаючи з другого періоду гості діяли більш впевнено у захисті, що дозволило здобути собі чудовий гандикап — 31:10.
В останні 15 хвилин гри "дельфіни" старалися, але у них нічого не виходило, тому Баффало впевнено довів гру до перемоги.
Маямі Долфінс — Баффало Біллс 10:31 (7:7, 3:17, 0:7, 0:0)
Особливо яскравими видалися два тачдауни у виконанні гостей. Під кінець другого періоду раннінбек Джеймс Кук під час розіграшу вдало "прорвав" оборону господарів і пробіг 50+ ярдів.
ДжаМаркус Інгрем на початку третього тайму перехопив невдалий пас квотербека "дельфінів" і спокійно добіг у залікову зону.
Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що головним хедлайнером Супербоулу-2025 буде Кендрік Ламар.