Можливо, його під дулом автомата змушують говорити: Мати Алієва, що живе в Росії, прокоментувала заяви сина про Курськ

Мати колишнього футболіста київського Динамо Олександра Алієва, яка живе в Росії, не знає, чому її син зробив заяву про Курськ.

"Ні він із нами не спілкується, ні ми з ним не спілкуємося. Ми ж не знаємо, можливо, його там під дулом автомата змушують про це говорити, ми не маємо зв'язку з ним", — цитують її слова російські ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні Алієва оголосили в розшук в РФ та висловили підозру у скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності.

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Це сталося після того, як Олександр опублікував у своєму Instagram відео, у якому закликав українських військових, що воюють у Курській області, просуватися далі та "вбивати мирне населення так, як вони це роблять з нашими жінками, нашими невинними дітками". Українець записав це звернення на фоні чергового російського обстрілу.

Зазначимо, що 39-річний футболіст є уродженцем Хабаровська, що в Росії. Пізніше він також жив у Курську, а в 1999 році переїхав жити в Україну, де розпочав свою футбольну кар'єру.

Він грав за Динамо, Металург, Хмельницький та Дніпро. Виступав за московський Локомотив та Анжі з Махачкали. Також був гравцем збірних України U-17, U-20, U-21 та національної команди.

У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр пішов у територіальну оборону Києва, після чого приєднався до лав Збройних сил України. Він навіть отримав посвідчення учасника бойових дій.