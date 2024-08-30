Ексгравця Динамо та збірної України Алієва оголосили у розшук у РФ

В Росії відкрито кримінальну справу проти колишнього гравця Динамо та збірної України Олександра Алієва.

Про це повідомляє Московське управління слідчого комітету РФ.

Його оголосили в розшук та висловили підозру у скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності.

Це сталося після того, як Алієв опублікував у своєму Instagram відео, у якому закликав українських військових, що воюють у Курській області, просуватися далі та "вбивати мирне населення так, як вони це роблять з нашими жінками, нашими невинними дітками". Українець записав це звернення на фоні чергового російського обстрілу.

Зазначимо, що 39-річний футболіст є уродженцем Хабаровська, що в Росії. Пізніше він також жив у Курську, а в 1999 році переїхав жити в Україну, де розпочав свою футбольну кар'єру. Він грав за різні команди київського Динамо, Металург, Хмельницький та Дніпро. Виступав за московський Локомотив та Анжі з Махачкали.

Також він грав у складі збірних України U-17, U-20, U-21 та основну команду.

У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр пішов у територіальну оборону Києва, після чого приєднався до лав Збройних сил України. Він навіть отримав посвідчення учасника бойових дій