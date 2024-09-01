Це повний цирк: Алієв відреагував на розшук в РФ

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв відреагував на оголошення в розшук в Російській Федерації та підозру у скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності.

Слова футболіста передає zbirna.com.

"Розшук за нібито тероризм у Росії? Це повний цирк! Коли росіяни вбивають наших невинних діток і жінок, і влаштовують акти тероризму по всій нашій невинній країні, то мені абсолютно наплювати на цих півнів, що вони там проти мене відкрили. Я в цю грьобану Росію не збирався їхати та збиратися не буду. У цій країні, навіть не знаю, як її назвати, – всі люди – терористи, які йдуть прямо чи опосередковано напали на нашу країну. Я б дуже хотів, щоб їх усіх знищили! Щоб цієї країни більше не існувало!

Я дуже хочу, щоб наші пацани захопили Курськ, і я приїхав у це місто. Я там жив до 14 років. Я мрію туди приїхати. Курськ – це Україна! Бажаю всім нашим пацанам мирного неба над головою і здоров'я. Просувайтеся далі, хлопці!", — сказав Алієв.