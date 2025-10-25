Українська правда
Яскравий та інтригуючий поєдинок: Дерн і Жандіроба визначили чемпіонку UFC у мінімальній вазі

Руслан Травкін — 25 жовтня 2025, 23:34
В Абу-Дабі відбувається турнір UFC 321. В одному з головних боїв вечора зійшлися американка Маккензі Дерн (16-5) і бразилійка Вірна Жандіроба (22-4).

За підсумками 5 раундів перемогу віддали саме Маккензі.

Бій був цікавим та рівним. Ініціатива переходила від однієї спортсменки до іншої.

Це підтверджується і рішенням судів, двоє з яких нарахували 48:47, а один 49:46.

UFC – бій за вакантний титул у мінімальній вазі

Маккензі Дерн (США) – Вірна Жандіроба (Бразилія) SD (48:47, 49:46, 48:47)

Нагадаємо, у головному бою зійдуться два монстри важкої ваги Том Аспіналл та Сіріл Ган.

