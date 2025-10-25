Яскравий та інтригуючий поєдинок: Дерн і Жандіроба визначили чемпіонку UFC у мінімальній вазі
В Абу-Дабі відбувається турнір UFC 321. В одному з головних боїв вечора зійшлися американка Маккензі Дерн (16-5) і бразилійка Вірна Жандіроба (22-4).
За підсумками 5 раундів перемогу віддали саме Маккензі.
Бій був цікавим та рівним. Ініціатива переходила від однієї спортсменки до іншої.
Це підтверджується і рішенням судів, двоє з яких нарахували 48:47, а один 49:46.
UFC – бій за вакантний титул у мінімальній вазі
Маккензі Дерн (США) – Вірна Жандіроба (Бразилія) SD (48:47, 49:46, 48:47)
Нагадаємо, у головному бою зійдуться два монстри важкої ваги – Том Аспіналл та Сіріл Ган.