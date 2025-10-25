Аспіналл захищатиме пояс проти Гана і титульний бій найгарячішої бійчині світу ММА: анонс UFC 321

Світ ММА готується до одного з найочікуваніших турнірів осені – UFC 321, який відбудеться 25 жовтня в Абу-Дабі. Цього разу подія обіцяє бути справжнім вибухом емоцій: у головному бою зійдуться два монстри важкої ваги – Том Аспіналл та Сіріл Ган, а серед жінок визначиться нова володарка чемпіонського поясу в мінімальній вазі.

Турнір обіцяє поєднати видовищність, інтригу та доленосні протистояння, які можуть переписати розклад сил у кількох дивізіонах UFC.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Головні бої вечора

Том Аспіналл вважається одним із найталановитіших британців у історії UFC. Він поєднує потужну фізику з блискавичною швидкістю і впевненою боротьбою. Проте головне питання, чи вистачить йому витривалості у затяжному бою, адже більшість своїх перемог він здобував достроково.

Ган, своєю чергою, вражає технічністю та легкістю рухів. Його тайський стиль – це зразок холоднокровного контролю. Але його ахіллесова п’ята – боротьба: саме вона коштувала йому поразок від Нганну та Джонса. Тим не менш, інтрига все ще жива, і списувати француза до бою не варто. Король найважчого дивізіону визначиться у пекельній битві в октагоні.

Big. Fight. Feels 😮‍💨#UFC321 | Saturday, Primetime | LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/TIp20Khebw — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) October 23, 2025

У ко-мейн-івенті вечора американка Маккензі Дерн і бразилійка Вірна Жандіроба зійдуться за вакантний титул у мінімальній вазі. Дерн – справжня королева сабмішенів і користується великою популярністю серед фанатів через свою шикарну фігу, але серед мінусів варто зазначити її нестабільну роботу у стійці. Що стосується Жандіроба, то це міцна, витривала та розумна тактично бійчиня, яка не володіє потужним ударом, але завжди готова піти у рубку. Обидві претендентки готові видати цікавий бій і фанатам варто на це розраховувати.

UFC 321 обіцяє бути вечором, де зіткнуться сила й техніка, швидкість і стратегія, і кожен із цих бійців має шанс залишити свій слід в історії.

Una pelea de la que se ha hablado poco es la revancha entre McKenzie Dern y Virna Jandiroba, esta vez se verán las caras por el cinturón de peso mosca en #UFC321. ¿Quién se llevará el título? pic.twitter.com/OioEa1K3Qx — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) October 16, 2025

Повний кард UFC 321

Основний кард:

Том Аспіналл (15-3) — Сіріл Ган (13-2)

Вірна Жандіроба (22-3) — Маккензі Дерн (15-5)

Умар Нурмагомедов (18-1) — Маріо Батіста (16-2)

Олександр Волков (38-11) — Жаілтон Алмейда (22-3)

Олександр Ракич (14-5) — Азамат Мурзаканов (15-0)

Попередній кард:

Насрат Хакпараст (18-5) — Куїллан Селкілд (9-1)

Ікрам Аліскеров (16-2) — Пак Чон Йон (19-6)

Людовіт Клейн (23-5-1) — Матеуш Ребецкі (20-3)

Абдул-Карім Аль-Сельваді (15-4) — Матеус Камілло (9-3)

Вальтер Уокер (14-1) — Луї Сазерленд (10-3)

Натаніель Вуд (21-6) — Хосе Дельгадо (10-1)

Кріс Барнетт (23-9) — Хамді Абдельвахаб (6-1)

Азат Максум (17-2) — Мітч Рапосо (9-3)

Жакелін Аморім (10-1) — Мідзукі Іноуе (15-6)

My possibly unpopular opinion:



UFC 321 is a VERY mediocre card and the prelims are keeping it decent pic.twitter.com/kZEL8U3Ho6 — Blind Bear 🐻🕶️ (@BlindBearMMA) October 23, 2025

Де та коли дивитися UFC 320

Турнір UFC 321 пройде у cуботу ввечері, 25 жовтня. Стартує івент о 17:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 19:00 почнуться бої попереднього карду, о 21:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Аспіналл vs Ган – 23:00.

Транслюватиме UFC 321 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.