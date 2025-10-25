Аспіналл захищатиме пояс проти Гана і титульний бій найгарячішої бійчині світу ММА: анонс UFC 321
Світ ММА готується до одного з найочікуваніших турнірів осені – UFC 321, який відбудеться 25 жовтня в Абу-Дабі. Цього разу подія обіцяє бути справжнім вибухом емоцій: у головному бою зійдуться два монстри важкої ваги – Том Аспіналл та Сіріл Ган, а серед жінок визначиться нова володарка чемпіонського поясу в мінімальній вазі.
Турнір обіцяє поєднати видовищність, інтригу та доленосні протистояння, які можуть переписати розклад сил у кількох дивізіонах UFC.
Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.
Головні бої вечора
Том Аспіналл вважається одним із найталановитіших британців у історії UFC. Він поєднує потужну фізику з блискавичною швидкістю і впевненою боротьбою. Проте головне питання, чи вистачить йому витривалості у затяжному бою, адже більшість своїх перемог він здобував достроково.
Ган, своєю чергою, вражає технічністю та легкістю рухів. Його тайський стиль – це зразок холоднокровного контролю. Але його ахіллесова п’ята – боротьба: саме вона коштувала йому поразок від Нганну та Джонса. Тим не менш, інтрига все ще жива, і списувати француза до бою не варто. Король найважчого дивізіону визначиться у пекельній битві в октагоні.
У ко-мейн-івенті вечора американка Маккензі Дерн і бразилійка Вірна Жандіроба зійдуться за вакантний титул у мінімальній вазі. Дерн – справжня королева сабмішенів і користується великою популярністю серед фанатів через свою шикарну фігу, але серед мінусів варто зазначити її нестабільну роботу у стійці. Що стосується Жандіроба, то це міцна, витривала та розумна тактично бійчиня, яка не володіє потужним ударом, але завжди готова піти у рубку. Обидві претендентки готові видати цікавий бій і фанатам варто на це розраховувати.
UFC 321 обіцяє бути вечором, де зіткнуться сила й техніка, швидкість і стратегія, і кожен із цих бійців має шанс залишити свій слід в історії.
Повний кард UFC 321
Основний кард:
Том Аспіналл (15-3) — Сіріл Ган (13-2)
Вірна Жандіроба (22-3) — Маккензі Дерн (15-5)
Умар Нурмагомедов (18-1) — Маріо Батіста (16-2)
Олександр Волков (38-11) — Жаілтон Алмейда (22-3)
Олександр Ракич (14-5) — Азамат Мурзаканов (15-0)
Попередній кард:
Насрат Хакпараст (18-5) — Куїллан Селкілд (9-1)
Ікрам Аліскеров (16-2) — Пак Чон Йон (19-6)
Людовіт Клейн (23-5-1) — Матеуш Ребецкі (20-3)
Абдул-Карім Аль-Сельваді (15-4) — Матеус Камілло (9-3)
Вальтер Уокер (14-1) — Луї Сазерленд (10-3)
Натаніель Вуд (21-6) — Хосе Дельгадо (10-1)
Кріс Барнетт (23-9) — Хамді Абдельвахаб (6-1)
Азат Максум (17-2) — Мітч Рапосо (9-3)
Жакелін Аморім (10-1) — Мідзукі Іноуе (15-6)
Де та коли дивитися UFC 320
Турнір UFC 321 пройде у cуботу ввечері, 25 жовтня. Стартує івент о 17:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 19:00 почнуться бої попереднього карду, о 21:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Аспіналл vs Ган – 23:00.
Транслюватиме UFC 321 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.