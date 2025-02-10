Махоумс назвав винуватця поразки у Супербоулі
Головна зірка Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс взяв вину на себе за поразку Філадельфії Іглз у Супербоулі LIX.
Його слова цитує BBC.
"Честь "орлам". Вони грали краще за нас від початку до кінця.
Перехоплення після моїх пасів? Очевидно, що втрати завдають шкоди – я просто повинен взяти на себе всю провину за це. Ці ранні втрати змінюють імпульс гри.
Мої втрати дозволили їм набрати 14 очок. Я просто не грав на своєму рівні, і наступного разу я повинен бути кращим", – зізнався Махоумс.
Зазначимо, що зірковий квотербек провів слабку гру. У нього пройшов лише 21 пас із 32 на 257 ярдів. Також він допустив два перехоплення, а також 6 разів потрапляв під сек (коли гравець захисту суперника блокує квотербека).
Нагадаємо, MVP вирішальної гри став Джелен Хертс.