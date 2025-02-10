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Махоумс назвав винуватця поразки у Супербоулі

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 16:18
Махоумс назвав винуватця поразки у Супербоулі
Патрік Махоумс
https://x.com/Chiefs/status/1888734979665879324

Головна зірка Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс взяв вину на себе за поразку Філадельфії Іглз у Супербоулі LIX.

Його слова цитує BBC.

"Честь "орлам". Вони грали краще за нас від початку до кінця.

Перехоплення після моїх пасів? Очевидно, що втрати завдають шкоди – я просто повинен взяти на себе всю провину за це. Ці ранні втрати змінюють імпульс гри.

Мої втрати дозволили їм набрати 14 очок. Я просто не грав на своєму рівні, і наступного разу я повинен бути кращим", – зізнався Махоумс.

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Зазначимо, що зірковий квотербек провів слабку гру. У нього пройшов лише 21 пас із 32 на 257 ярдів. Також він допустив два перехоплення, а також 6 разів потрапляв під сек (коли гравець захисту суперника блокує квотербека).

Нагадаємо, MVP вирішальної гри став Джелен Хертс.

НФЛ Супербоул Американський футбол Філадельфія Іглз Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс

Патрік Махоумс

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