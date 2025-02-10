Махоумс назвав винуватця поразки у Супербоулі

Головна зірка Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс взяв вину на себе за поразку Філадельфії Іглз у Супербоулі LIX.

Його слова цитує BBC.

"Честь "орлам". Вони грали краще за нас від початку до кінця.

Перехоплення після моїх пасів? Очевидно, що втрати завдають шкоди – я просто повинен взяти на себе всю провину за це. Ці ранні втрати змінюють імпульс гри.

Мої втрати дозволили їм набрати 14 очок. Я просто не грав на своєму рівні, і наступного разу я повинен бути кращим", – зізнався Махоумс.