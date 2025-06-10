Легендарний Бреді пояснив, чому не критикує Махоумса

Легенда Національної футбольної ліги Том Бреді, який вже рік працює коментатором на телебаченні, розповів, чому не критикує Патріка Махоумса під час своєї роботи на матчах.

Його слова цитує Sport.de.

"Як я можу чіплятися до когось такого неймовірно хорошого, як він? Я знаю, через що він пройшов. Як телевізійний експерт, я маю обов’язок розповідати вболівальникам те, що бачу, і хочу бути повністю чесним. Але я також хочу, щоб вони усвідомлювали, що робота гравців на полі надзвичайно складна. Незалежно від того, на якого з 32 стартових квотербеків НФЛ ви дивитеся, цей хлопець один з найкращих у світі в тому, що він робить. Чи завжди вони все роблять правильно? Звичайно, ні. Я теж помилявся. Ось чому вам потрібен цей контекст", – сказав Бреді.

Махоумс був обраний на драфті-2017 під №10. Всю кар'єру він виступає за Чіфс. Разом із клубом тричі перемагав у Супербоулі, де кожного разу отримував звання MVP.

Кар'єра Бреді ще більш успішна. Він грав у НФЛ з 2000 до 2022 року. Том 7 разів приводив свої команди до перемог у Супербоулі.

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Нагадаємо, Патрік заявив, що не збирається брати участь в Олімпійських іграх 2028.