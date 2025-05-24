100% перемог: збірна України впевнено вийшла на чемпіонат світу 2025

Сьогодні, 24 травня, відбувся останній матч групового етапу кваліфікації World Esports Championship 2025 з Counter-Strike 2, в якому збірна України зустрічалася з Вельсом.

Поєдинок завершився з рахунком 13:9 на користь українців. Загалом же національна команда України окрім Уельсу здолала Австрію (13:7), Ісландію (13:4) та Сербію (13:1) та напряму вийшла на чемпіонат світу.

Зауважимо, що збірну України повністю представляла українська організація TNL.

World Esports Championship 2025 буде відбуватися протягом семи тижнів у Косово. Розпочнеться турнір в липні та завершиться в кінці серпня.

Нагадаємо, нещодавно нідерландсько-американська кіберспортивна організація Team Liquid втратила спонсорський контракт із Honda через скандальний пост свого гравця. Він опублікував GIF з бомбардуванням Хіросіми.