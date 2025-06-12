Ліга націй 3х3: чоловіча збірна України вийшла у фінал першого стопу
Чоловіча збірна України U-23 вийшла у фінал на першому стопі Ліги націй 3х3.
Про це пише сайт ФБУ,
Етап Ліги Націй відбувається у Відні. Наша команда з рахунком 20:13 перемогла господарів – збірну Австрії.
Найрезультативнішим гравцес став Дмитро Журавльов, який набрав 8 очок. Таким чином, в групі А три команди, Україна, Ізраїль та Австрія, здобули однакову кількість перемог, але наша команда посіла перше місце за додатковими показниками.
Ліга націй 3х3. Чоловіки
Відень, Австрія
Україна – Австрія 20:13
Україна: Журавльов 8, Кошеватський 5, Лопухов 4, Мустяца 3
У фіналі о 21:55 збірна України зіграє проти Хорватії, яка в своїй групі перемогла Іспанію (20:14) та Польщу (20:19).
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