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Ліга націй 3х3: чоловіча збірна України вийшла у фінал першого стопу

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 20:12
Ліга націй 3х3: чоловіча збірна України вийшла у фінал першого стопу
ФБУ

Чоловіча збірна України U-23 вийшла у фінал на першому стопі Ліги націй 3х3.

Про це пише сайт ФБУ,

Етап Ліги Націй відбувається у Відні. Наша команда з рахунком 20:13 перемогла господарів – збірну Австрії.

Найрезультативнішим гравцес став Дмитро Журавльов, який набрав 8 очок. Таким чином, в групі А три команди, Україна, Ізраїль та Австрія, здобули однакову кількість перемог, але наша команда посіла перше місце за додатковими показниками.

Ліга націй 3х3. Чоловіки

Відень, Австрія

Україна – Австрія 20:13

Україна: Журавльов 8, Кошеватський 5, Лопухов 4, Мустяца 3

У фіналі о 21:55 збірна України зіграє проти Хорватії, яка в своїй групі перемогла Іспанію (20:14) та Польщу (20:19).

Нещодавно стало відомо, що баскетбольний клуб Старий Луцьк-Університет оголосив про призначення Антона Мусієнка головний тренером команди Суперліги.

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Австрія

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