Бронзовий призер Олімпійських ігор загинув через удар блискавки

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2010 у Ванкувері у фрістайлі норвезький лижник Аудун Гренвольд загинув від удару блискавки.

Про це повідомляє видання NRK.no.

Трагедія сталася у суботу, 12 липня. Деталі події розповіла дружина Аудуна, Крістін Тандберг.

"Аудун, моє велике кохання і мій найкращий друг протягом двадцяти років... сьогодні ти покинув нас. Те, що починалося як чудова літня відпустка, закінчилося минулої суботи, коли в тебе вдарила блискавка, поки ми були біля нашої хатини. Хоча ти швидко отримав медичну допомогу та був доставлений до лікарні, цієї ночі ти помер від отриманих травм", – написала вона в соцмережах.

Спортсмену було 49 років.

"Аудун зробив блискучу кар'єру як у гірських лижах, так і в скі-кросі, перш ніж стати тренером команди зі скі-кросу. Ми висловлюємо співчуття сім'ї, друзям Аудуна та всім, хто був йому близький", – заявила президент федерації Туве Му Дюрхауг.

Гренвольд почав кар'єру в гірських лижах, а потім почав виступати у змаганнях з фрістайлу. На Олімпіаді 2010 він завоював бронзу у скі-кросі.

Нагадаємо, Фауджа Сінгх, якого вважають найстарішим марафонцем у світі, помер після того, як його збила машина в Індії у віці 114 років.