Тренер Оносато: Аонішікі вдосконалюється з кожним турніром

Йокозуна Кісеносато, який зараз відомий під тренерським іменем Нішоносекі, похвалив українця Данила Аонішікі Явгусишина. Він вважає, що українець досить швидко прогресує.

Слова 72-го йокозуни в історії цитує Nikkansports.com.

"Темпи зростання Аонішікі вражають. Він вдосконалюється з кожним турніром. Якщо не тримати темп і не підніматися вгору, то одного дня ризикуєш бути обігнаним. Треба постійно розвиватися", – сказав іменитий сумоїст.

Кісеносато є тренером чинного йокозуни японця Оносато. Він вірить, що його підопічний буде домінувати.

"Я сподіваюся, що він стане борцем, який зможе постійно боротися за чемпіонство. Навіть коли він не в найкращій формі, я хочу, щоб він був борцем, який зможе залишатися в гонці за чемпіонство аж до останнього дня, завжди загрожуючи перемогою".

