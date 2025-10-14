Назвали тренера "російським окупантом": у Латвійській хокейній лізі сталася масова бійка

У Латвії стався черговий спортивний скандал. Під час матчу аматорської хокейної ліги між командами Пріедайне та Кекава Клапперс (6:0) відбулася масова бійка, в якій взяли участь не лише гравці, а й тренери обох клубів.

Інцидент почався після кількох грубих порушень правил і швидко переріс у масштабну сутичку. Емоції на льоду вийшли з-під контролю – удари сипалися з усіх боків, а арбітрам довелося втрутитися, щоб розборонити команди.

Після матчу обидві сторони звинуватили одна одну у провокуванні конфлікту. Представники Кекави заявили про надмірну грубість суперників, тоді як у Пріедайне наполягають, що саме їх образили на національному ґрунті, а саме тренер команди-суперника назвав їхнього наставника "російським окупантом".

За словами гравців, суперечка вийшла далеко за межі спортивної боротьби і перетворилася на особисту та емоційну.

Керівництво Латвійської хокейної ліги ентузіастів (EHL) вже розпочало розслідування інциденту, наголосивши, що будь-які прояви національної ворожнечі чи насильства на льоду є неприпустимими.

За підсумками перевірки, одразу чотирьох учасників бійки, серед них двоє тренерів, дискваліфікували до кінця сезону. Ще кілька гравців отримали короткострокові відсторонення.

Раніше повідомлялося, що Росія не братиме участі у хокейному турнірі майбутніх Олімпійських ігор 2026 року, які проходитимуть у Мілані.

Чоловічий хокейний турнір на Зимових Олімпійських іграх 2026 року відбудеться з 11 по 22 лютого, а жіночі змагання, як очікується, пройдуть з 5 по 19 лютого.