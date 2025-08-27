Від Йокича і Дончича до Шенгюна і Янніса: десятка головних зірок Євробаскету-2025

Уже сьогодні, 27 серпня, 24 найкращі національні команди Європи розпочнуть свій шлях турніром, у якому вони визначатимуть найсильнішого на континенті.

За новою традицією Євробаскет-2025 відбуватиметься на території чотирьох країн, тоді як раунд плейоф і фінал будуть зіграні в Ризі, столиці Латвії. Серед приймаючих країн виявилися Латвія, Фінляндія, Кіпр і Польща, але замість останньої могла бути Україна – ФІБА розглядала нас як четверту країну-господиню чемпіонату Європи 2025 року. На жаль, повномасштабне вторгнення нашого північного "сусіда" позбавило Київ, Львів чи Дніпро права приймати Євробаскет.

Але зараз не про це. Варто поговорити про тих, хто приїхав підкорювати Європу в хорошому сенсі цього слова – своєю грою на майданчику, командними взаємодіями та результатами.

З огляду на тенденцію останніх років, не варто дивуватися, що всі представники цієї зіркової десятки, яку ми відібрали, виступають в НБА, найкращій баскетбольній лізі світу. І те, що вони не відмовилися від виклику в збірну і приїхали на турнір, робить майбутні матчі в рази цікавішими.

Що ж, Чемпіон представляє Топ-10 головних зірок Євробаскету-2025. Оскільки тут усе суб'єктивно, була тільки одна умова – не більше одного гравця з однієї команди.

Крістапс Порзінгіс (Атланта Хоукс, Латвія)

Статистика Порзінгіса у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 9 24,6 9,9 1,2 28,7 ♦ 5-е місце Євробаскету-2017



Почнемо з представника дружньої для нас країни, яка до того ж постарається зробити все, щоб фінал ЧЄ-2025 пройшов незабутньо.

Міжсезоння для Крістапся Порзінгіса почалося з того, що Бостон Селтікс вирішили позбутися його та його контракту, який закінчується, відправивши латвійця в Атланту Хоукс. Для "Єдинорога" це буде вже п'ята команда НБА за 10 років у лізі після Нью-Йорка, Далласа і Вашингтона.

На відміну від безлічі попередніх турнірів, до цього Порзі підходить в абсолютно здоровому стані. У свої 30 років він може похвалитися виступом тільки на одному Євробаскеті – у 2017 році Крістапс під керівництвом нинішнього тренера збірної України Айнарса Багатскіса привів Латвію до п'ятого місця на турнірі. Латиші програли на стадії 1/4 фіналу майбутньому чемпіону Словенії з MVP змагання Гораном Драгичем і 18-річним Лукою Дончичем.

Коли Порзінгіс здоровий, його практично не зупинити. Це він відмінно продемонстрував в останніх офіційних матчах за свою збірну у відборі на чемпіонат світу-2023, набравши 51 очко, 28 підбирань і 6 блок-шотів за два матчі.

Лише другий Євробаскет у кар'єрі, зміна клубної прописки і, що, напевно, найголовніше, прагнення довести, що він усе ще топовий гравець, – усе це повинно вмотивувати Порзінгіса продемонструвати весь свій арсенал.

Альперен Шенгюн (Х'юстон Рокетс, Туреччина)

Статистика Шенгюна у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 20 13,8 6,7 1,6 15,9 ♦ 10-е місце Євробаскету-2022



До 23-х років Альперен Шенгюн став головною зіркою збірної Туреччини, з 2021 року він постійно представляє свою країну на міжнародній арені в тих матчах, у яких він може брати участь (привіт правилам НБА).

Попри свій молодий вік, бігмен Х'юстона вже демонструє пристойні цифри за мірками НБА, у регулярці минулого сезону він набирав у середньому 19,1 очка, 10,3 підбирання та 4,9 передачі.

Збірну Туреччини не можна назвати головним фаворитом ЧЄ-2025. Так, вона не така зіркова, як та ж Сербія, але вона має міцний склад. І ставши лідером цього ростера, у Шенгюна буде надважлива місія.

Річ у тім, що, починаючи з 1991 року, Туреччина жодного разу не пропустила Євробаскет. Але за всі ці 24 роки вона тільки один раз дійшла до фіналу – це сталося 2001 року на турнірі, де вона була країною-господаркою. Але тоді у вирішальному поєдинку турки поступилися збірній Югославії. Можливо, нинішній склад Туреччини здатний здивувати і, як мінімум, повторити успіх тієї команди?

Нікола Йокич (Денвер Наггетс, Сербія)

Статистика Йокича у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 34 17,6 8,5 4,3 24,3 ♦ 5-е місце чемпіонату світу-2019 ♦ 9-е місце Євробаскету-2022 ♦ Бронза Олімпіади-2024



Настав час, коли найкращий баскетболіст сучасності повинен здобути своє перше золото у складі своєї збірної.

Так, будучи чемпіоном НБА, MVP Фіналу, триразовим MVP регулярки, "Джокер" має на своєму рахунку тільки бронзу Олімпіади 2024 року. На чемпіонатах Європи та світу все поки що занадто скромно.

Збірна Сербії вважається із запасом головним фаворитом Євробаскету і не просто так. Сербська команда має хорошу глибину і якісних виконавців, які точно зможуть підхопити лідерство, якщо Йокич з якоїсь причини провалить матч (у що взагалі не віриться).

Медалі чемпіонатів Європи та світу не надто впливають у розмовах про спадщину гравців НБА, там більшу цінність мають командні титули в США та успіхи на Олімпіаді. І не можна сказати, що перемога на цьому Євробаскеті якось сильно вплине на глобальну спадщину Йокича. Але Ніколі безумовно хотілося б стати чемпіоном чогось у складі своєї збірної. І здається, що цього року ніхто не зможе зупинити його на шляху до цієї мети.

Франц Вагнер (Орландо Меджик, Німеччина)

Статистика Вагнера у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 21 16,6 5,6 2,7 17,3 ♦ Бронза Євробаскету-2022 ♦ Золото чемпіонату світу-2023 ♦ 4-е місце Олімпіади-2024



Хтось може заперечити і обуритися, що зі збірної Німеччини був обраний не Денніс Шредер. І ви матимете рацію, адже новачок Сакраменто Кінгз як-не-як є чинним MVP чемпіонату світу 2023 року, де німці виграли золото.

Але виступ Франца Вагнера за Орландо Меджик у минулому регулярному сезоні НБА ніби натякає Шредеру, що в збірній з'явився новий лідер. 24,2 очка, 5,7 підбирання, 4,7 передачі – абсолютно найкращі показники в кар'єрі, які привели Орландо до... вильоту від Бостона в першому раунді плейоф із джентельменським свіпом 1-4.

Так, Меджик не впоралися з на той момент чинним чемпіоном. Але Вагнеру, як і Шенгюну, лише 23 роки, у нього вся кар'єра попереду, а він уже демонструє такі цифри. І якщо тренерський штаб збірної зможе використовувати 100% навичок свого форварда, то цілком можливо, що Німеччина поїде з медаллю на шиї з другого Євробаскету поспіль.

Лаурі Маркканен (Юта Джаз, Фінляндія)

Статистика Маркканена у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 24 22,9 7,6 1,7 23,6 ♦ 7-е місце Євробаскету-2022 ♦ 21-е місце чемпіонату світу-2023



Головна зірка Юти Джаз і збірної Фінляндії може похвалитися статусом найгарячішого гравця передтурнірних спарингів. В іграх проти Бельгії (92:74) і Польщі (97:88) Лаурі Маркканен набрав у сумі 73 очки і 17 підбирань. Лише в повторному матчі з поляками він "охолонув", закінчивши гру з 6 очками і 7 підбираннями.

Маркканен ніколи не ухилявся від шансу представити свою країну на міжнародній арені, а його талант і неймовірний атлетизм були єдиною світлою плямою Юти минулого сезону. До слова про Джаз: через мету клубу "танкувати" сезон, Лаурі провів тільки 47 матчів, а тому він не те, щоб сильно втомився. Тож варто очікувати від нього сильного виступу, ще й за домашніх трибун.

На чемпіонаті Європи 2022 року Фінляндія стала сьомою найкращою командою турніру, поки Маркканен набирав 27,9 очка і 8,1 підбирання. У тому, що він зможе повторити або хоча б наблизитися до цих показників, немає жодних сумнівів.

Але чи зможуть інші гравці збірної Фінляндії підтримати його на майданчику? Що ж, як мінімум виходити зі своєї групи вони точно повинні, а що буде далі – це вже інше питання.

Йонас Валанчюнас (Денвер Наггетс, Литва)

Статистика Валанчюнаса у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 87 12,0 7,7 0,8 16,1 ♦ Дворазовий срібний призер Євробаскету (2013, 2015) ♦ 4-е місце чемпіонату світу-2014 ♦ 7-е місце Олімпіади-2016

Літо у Йонаса Валанчюнаса пройшло ще активніше, ніж у Порзінгіса із сусідньої Латвії.

Після трейда в Сакраменто в дедлайн обмінів у лютому цього року 33-річний литовець опинився в Наггетс. Здавалося, що нарешті у Йокича в Денвері буде перший нормальний підстрахувальник. Але тут на горизонті з'явився Панатінаїкос, який захотів повернути баскетболіста в Європу.

З горем навпіл Денвер переконав Валанчюнаса не йти з НБА і залишитися. Натомість йому дали гарантований на два роки контракт, що дозволило Йонасу зі спокійною душею готуватися до Євробаскету.

Готуватися до Євробаскету, на якому він завжди чудово почувався. Цікаво, що Валанчюнас зіграє на чемпіонаті Європи як один із найтитулованіших гравців, двічі поспіль ставши срібним призером.

Так, це було в далеких 2013 і 2015 роках, але яка різниця? Досвід виступів на великих турнірах у центрового не відняти, і це факт. А оскільки на цьому турнірі Литва не зможе розраховувати на Домантаса Сабоніса, тиск і відповідальність за результат буде тиснути на Валанчюнаса з подвійною силою.

Янніс Адетокумбо (Мілуокі Бакс, Греція)

Статистика Янніса у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 37 19,6 6,6 2,4 21,2 ♦ 5-е місце Євробаскету (2015, 2022) ♦ 8-е місце Олімпіади-2024 ♦ 9-е місце чемпіонату світу-2014



Ось для кого майбутній чемпіонат Європи матиме величезне значення, так це для Янніса Адетокумбо, який переживає непростий етап кар'єри.

"Грік Фрік" і його Мілуокі Бакс три роки поспіль вилітають в першому ж раунді плейоф НБА і два роки поспіль це відбувається від рук Індіани Пейсерс. Ще й зі збірною Греції йому поки що ніяк не вдається виграти хоча б бронзу одного з міжнародних турнірів.

Найближче до закриття цього гештальту Янніс підходив двічі, на Євробаскеті у 2015 і 2022 роках. І якщо в першому випадку він у ролі молодого і недосвідченого був на допоміжних ролях, то три роки тому зірка Мілуокі провів свій найкращий турнір у кар'єрі, набираючи в середньому 29,3 очка, 8,8 підбирання і 4,7 передачі. Янніс, зокрема, постарався обіграти Україну (99:79) на груповому етапі, але медалі це йому в кінцевому рахунку все одно не принесло.

І якщо на рівні НБА Адетокумбо виконав для себе програму мінімум, ставши чемпіоном, MVP фіналу і регулярки, то на національному рівні є проблеми. І якщо він це не виправить, то його міжнародна кар'єра згодом може завершитися з відчуттям легкої недомовленості. Для Янніса головне, щоб партнери по команді не виступали нижче за певний рівень, а все інше один із найбільш домінуючих гравців у "фарбі" зробить сам.

Юсуф Нуркич (Юта Джаз, Боснія і Герцеговина)

Статистика Нуркича у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 21 14,9 8,9 2,0 16,6 18-е місце Євробаскету-2022



Останні два сезони стали для Юсуфа Нуркича найгіршими з часів його перших двох кампаній у НБА. Як виявилося, 31-річний боснієць не був підготовлений до системи Фінікс Санз, де він встиг посваритися з Майком Буденхольцером і втратити місце не те, що в стартовій п'ятірці, а в ростері взагалі.

Обмін у Шарлотт Горнетс ситуацію не виправив. Здавалося, можливо, відповідальність представляти свою країну на міжнародній арені змусить його взятися за голову, але ні. Головний тренер збірної Адіс Бечірагич розкритикував Нуркича за жахливу фізичну форму перед стартом турніру, заявивши, що його підопічний ледь може бігати по майданчику.

Поки що невідомо, чи виправив Юсуф цей недолік за минулі два тижні, але зараз складається враження, що Євробаскет-2025 стане для нього останньою можливістю нагадати світові про себе з позитивного боку – і адже у нього є для цього необхідні навички.

Лука Дончич (Лос-Анджелес Лейкерс, Словенія)

Статистика Дончича у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 41 23,6 8,4 7,5 26,5 ♦ Золото Євробаскету-2017 ♦ 4-е місце Олімпіади-2021 ♦ 7-е місце чемпіонату світу-2023



Одна з найвидатніших зірок світового баскетболу сучасності з величезною мотивацією підходить до Євробаскету-2025 у статусі єдиного чемпіона з усього нашого списку.

Звичайно, на переможному для Словенії чемпіонаті Європи 2017 року Дончич не був першою скрипкою своєї команди, цю роль виконував Горан Драгич. На своєму першому міжнародному турнірі 18-річний Лука примудрявся набирати по 14,3 очка, 8,1 підбирання і 3,6 передачі, що є фантастичними показниками для такого юного гравця.

Але це було вісім років тому. Тепер Дончичу 26, і зараз збірна Словенії перебуває, мабуть, у своєму найгіршому стані за останні роки. Це було чудово продемонстровано в товарняку із Сербією, де Йокич і компанія робили із захистом (точніше, його відсутністю) словенців усе, що хотіли. Якщо прибрати всіх інших зірок нашого топа з їхніх збірних, середній рівень команд не просяде так сильно, як у випадку зі Словенією.

Дончич напевно це розуміє, а тому він повинен як ніхто на світі викластися на 120% своїх можливостей, щоб дотягнути цю команду до фінальних матчів ЧЄ-2025. У цьому йому мають допомогти зрада Даллас Маверікс (мотивація від цього все ще жива) і його найкраща фізична форма з часів дебютного сезону в НБА – худий Лука готовий розривати на континентальній першості.

Гершон Ябуселе (Нью-Йорк Нікс, Франція)

Статистика Ябуселе у збірній Матчі Очки Підбирання Передачі Рейтинг ефективності Досягнення 31 12,8 4,4 1,5 13,0 ♦ Дворазовий срібний призер Олімпіади (2021, 2024) ♦ Срібний призер Євробаскету-2022 ♦ 18-е місце чемпіонату світу-2023



Мало хто знає, але новоспечений капітан збірної Франції є одним із найтитулованіших гравців цього топа. Мало хто пам'ятає, що Ябуселе допоміг Франції виграти срібло Олімпійських ігор-2021 і срібло чемпіонату Європи-2022.

Але багато фанатів баскетболу точно пам'ятають минулорічну Олімпіаду, де 29-річний форвард видав свій найкращий відрізок у кар'єрі і, звісно ж, забив зверху через самого ЛеБрона Джеймса у фіналі баскетбольного турніру. Ось тільки перемогти французам на домашніх Іграх це все одно не допомогло.

Зате самому Ябуселе це допомогло заробити контракт у НБА, де він потрапив у жахливу Філадельфію. Поки Джоел Ембіід продовжував абонемент у лазареті, а Пол Джордж записував подкасти, наш герой у тандемі з Тайрізом Мексі намагався втримати Севенті Сіксерс на плаву. Вийшло не дуже – всього 24 перемоги за сезон і, як підсумок, тринадцяте місце в регулярці на Сході з прольотом повз навіть турнір плей-ін.

Цього літа Ябуселе влаштувався набагато краще, підписавши контракт із Нью-Йорком. Ще й у збірній Франції на Євробаскеті він не просто так буде капітаном. На турнір не змогли поїхати Руді Гобер, Віктор Вембаньяма і Еван Фурньє, а ветерани Ніколя Батюм і Нандо Де Коло пішли зі збірної після ОІ-2024. У зв'язку з цим оновлена команда Франції, з більш молодим ростером і несподіваним лідером в особі Ябуселе може стати як головним відкриттям чемпіонату Європи, так і головним його розчаруванням.